Politiet trapper opp letingen etter savnet 15-åring

En 15 år gammel gutt som ble meldt savnet onsdag kveld, er fortsatt ikke kommet til rette. Torsdag formiddag har politiet satt i gang etterforskning.

HØNEFOSS (Ringerikes Blad): – Den unge gutten er ca. 170 cm høy, har kort brunt hår, mørk blå vinterjakke, Helly Hansen refleksvest, grønn/brun turbukse og brune vintersko, skriver politiet på Twitter.

Da hadde den unge gutten vært savnet i Hønefoss sentrum siden klokken 23 onsdag kveld.

I natt brukte politiet helikopter i Hønefoss i forbindelse med en annen leteaksjon. Det samme helikopteret var med på letingen etter gutten.

– Det er ikke en leteaksjon i så måte, men vi ser etter vedkommende med politipatruljer og helikopter siden det allerede var i området, fortalte operasjonsleder Merete Kvaal i 03.30-tiden.

Torsdag morgen i 06-tiden fortalte politiet at den unge gutten fortsatt var savnet, og at de ønsket tips fra publikum. Politiet opplyste at de i samråd med hovedredningssentral og lege på det tidspunktet hadde konkludert med at det ikke var fare for liv og helse. Derfor hadde de ikke satt i gang noen redningsaksjon.

Men det ble påpekt at dersom gutten ikke kom til rette innen en viss tid ville det bli gjort en ny vurdering. Nå har altså politiet gjort nettopp dette.

Politiet bekrefter i 10-tiden torsdag at det er satt i gang politietterforskning. De har en politipatrulje som er ute og aktivt leter etter den unge gutten i Hønefoss. Politiet opplyser at gutten er 15 år gammel.

Politiet ønsker fortsatt tips på telefon 02800.