Politiet: Tre menn spredte nakenbilder av Nora Mørk - må møte i retten

Nå er de gått under jorden og politiet får ikke kontakt med mennene som er anklaget for bildedelingen.

I begynnelsen av mars 2020 må tre menn i 30-årene møte i Vestfold tingrett anklaget for å ha spredt nakenbilder av håndballstjernen Nora Mørk.

Alle tre er ilagt forelegg på 15.000 kroner hver, men ingen av dem har betalt forelegget. To av de tre har vært avhørt av politiet, men har nektet straffskyld, får Nettavisen opplyst. Dersom de dømmes i retten risikerer alle sammen at boten økes til 18.000 kroner.

Er du blitt utsatt for uønsket og ulovlig spredning av bilder? Se rådene fra slettmeg.no nederst i artikkelen.

Dersom beløpet på 18.000 ikke betales risikerer de fengsel i 36 dager, i tillegg til at de må betale saksomkostninger. De tre mennene er ifølge folkeregisteret bosatt i Vest-Agder, i en kommune i Rogaland og i Oslo.

- De fleste har vedtatt foreleggene og i tillegg betalt erstatning. Noen gjenstår det ennå, og da er det greit å få en rettslig avklaring. Det er påtalemyndigheten som har tatt ut foreleggene og reist straffesaken, men vi er enige i den, sier bistandsadvokat for Nora Mørk, John Christian Elden, til Nettavisen.

Stjerneadvokaten John Christian Elden bistår Nora Mørk i saken. En rekke personer har i tillegg til å bli etterforsket av politiet, fått brev i posten av Elden med store erstatningskrav. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Dømt til å betale 150.000

I tillegg til de tre som skal møte i retten har Nettavisen tidligere omtalt at minst ni gutter og menn er blitt bøtelagt for å ha bidratt med spredning av Mørks bilder. To menn er også i forliksrådet dømt til å betale 150.000 kroner hver i erstatning til håndballstjernen. Én av dem som har fått dom er blant de tre som må møte i retten i straffesaken i mars.

Til sammen er rundt 20 personer anmeldt for å ha spredt bilder av Mørk, men ikke alle er identifisert av politiet. Og for enkelte er saken også henlagt på bevisets stilling.

- Hun mener at alle bør få en reaksjon, og ikke bare de som velger å vedta foreleggene. Det er åpenbart at det er begått en straffbar handling mot henne, da må det reageres, sier Elden.

Her snakker Nora Mørk ut om spredningen av nakenbildene hennes hos Anne Lindmo. Nederst i artikkelen kan du se hele intervjuet.

- Opplever hun å ha fått en viss rettferdighet ved at de fleste har vedtatt foreleggene?

- Ja, men ikke minst føler hun det ved politiets konstatering av at dette er rettslig uholdbart.

Det var i september 2017 at håndballstjernen Mørk fikk telefonen hacket og private bilder ble spredt. De skal også ha havnet hos spillere på Norges herrelandslag i håndball, ifølge Mørk selv.

Det har ikke lykkes for Nettavisen å få kontakt med noen av de tre mennene som må møte i retten i mars. Telefonnumrene de er registrert med er enten ikke i bruk eller det blir opplyst om at telefonen er slått av.

En mann i 30-årene er ilagt forelegg på 15.000 kroner for å ha bidratt til spredning av nakenbilder av Nora Mørk. Mannen har gjort seg utilgjengelig for politiet, og har ikke svart på om han vedtar forelegget. Mannen har heller ikke latt seg avhøre. Foto: Skjermdump

De har heller ikke svart gjennom kontakt i sosiale medier, og virker å ha gått under jorden. Det har heller ikke lykkes for politiet å få kontakt med dem for å få konstatert om de vedtar foreleggene.

- Den siste tiden har ingen av de tre svart på våre henvendelser. Vi har gjort flere forsøk på å purre, men det har altså vært manglende respons. For politiet sin del har vi sikret bildebevis i form av skjermdumper av delingene på ulike nettsteder og i forskjellige grupper i sosiale medier, sier politiadvokat i Sør-Øst, Fredrik Borg Johannessen, til Nettavisen.

- I avhør har to av de siktede ikke bestridt at det er deres profiler som er brukt til delingen i sosiale medier og på nettet. Men de mener de ikke har gjort noe straffbart. Den tredje personen har vi ikke fått kontakt med i det hele tatt, og han har ikke vært avhørt. Påtalemyndigheten mener alle tre har gjort noe straffbart, så lenge de ikke har svart på om de vedtar foreleggene går saken til retten.

Skal ha delt på Facebook-grupper

Ifølge foreleggene skal de tre mennene ha spredt en lenke på ulike Facebook-grupper. Lenken gikk til en nettside hvor bildene fantes.

Verken Mørk eller faren Morten, som har fungert som talsperson i saken, har ønsket å gi noen kommentarer. I fjor høst snakket landslagsspilleren ut om bildespredningen i NRK-programmet «Lindmo.

Håndballprofilen slet med nattesøvnen og fortalte at det satt langt inne å fortelle noen andre om det hun var blitt utsatt for.

- Jeg tenkte at dette tør jeg ikke si til noen. Hvis jeg sier dette, så blir det ekte. Det blir en realitet. Sånn holdt jeg på i noen uker. Det var et fåtall som visste det. Jeg glemmer ikke den kvelden. Den dagen. Det ble mange søvnløse netter etter det.

Hun minnes godt telefonsamtalen hun hadde med sin egen far noen uker senere.

- Jeg var så flau. Jeg skammet meg ekstremt. Det å ta en telefon til faren din og fortelle at dette har skjedd ... Det tok meg en del uker. Selv om de skjønte at noe var galt fordi jeg så fysisk helt forferdelig ut. Jeg var dehydrert. Jeg presterte ikke. De skjønte at noe var på gang. Men de ante ikke omfanget, sa Mørk på «Lindmo».

For Mørk har det vært to lange år med saken, forklarer bistandsadvokat Elden.

- Det er uheldig at det tar lang tid. Da hefter saken ved henne fortløpende, men nå får vi håpe at det blir avsluttet.

- Ventetiden i en straffesak for en fornærmet er alltid en belastning. Hun ønsker å slippe å ha dette ved seg, forberede seg, møte opp i retten og fremme krav mot gjerningspersonene.

Politiadvokat Fredrik Borg Johannessen forteller at politiet har gjort flere forsøk på purringer på de tre mennene som må møte i retten mandag fordi de ikke har svart på om de vedtar foreleggene de er ilagt. Foto: Elisabeth Løsnæs / Østlands-Posten

Slik kan du få hjelp

Slettmeg.no har i flere år fått en rekke henvendelser fra unge jenter og kvinner som er fortvilet over å ha fått spredt intime bilder.

- Hva skal folk som har fått intime bilder på avveie gjøre?

- Det er viktig å ta grep så fort som mulig. Jo mindre tid det er til å spre bildene jo bedre er det, sa leder i Slettmeg.no, Hans Marius Tesse, til Nettavisen i juni i fjor.

Han ga følgende punktvise råd: