Politiet tror de kan oppklare Birgitte Tengs-saken

I et brev til Borgarting lagmannsrett skriver politietterforskerne som etterforsker Birgitte Tengs-drapet på Karmøy i 1995, at de mener de kan oppklare saken.

Brevet er sendt i november til lagmannsretten i forbindelse med at politiet ønsket å utsette behandlingen av en erstatningssak som fetteren til Birgitte Tengs og hans far hadde anlagt mot staten, skriver Stavanger Aftenblad.

I brevet skriver etterforskerne at den klart mest fremtredende og viktigste årsaken til at saken bør utsettes er hensynet til den pågående etterforskningen.

«Påtalemyndigheten mener at det fortsatt kan la seg gjøre å oppklare drapet, og det er derfor etterforskningen som startet 3. januar 2017 fortsatt pågår», heter det.

Fetteren og faren hans mener de har krav på erstatning for påkjenningene de ble utsatt for da fetteren ble tiltalt for drapet i 1997, og deres advokater ønsket påtaleansvarlig i den nye etterforskningen av saken, Lars Ole Berge, og leder i Kripos' cold case-gruppe, Espen Erdal, som vitner i erstatningssaken i Borgarting lagmannsrett.

Men det hadde de to lite lyst til på grunn av den pågående etterforskningen. Ifølge Aftenbladet skriver de også i brevet at Tengs' fetter ikke har status som verken siktet eller mistenkt i forbindelse med den nye etterforskningen.

