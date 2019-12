Politiet tror noen legger ut giftig åte for å ta ulv

Funnet av giftig åte i skogen i Hedmark har gjort at politiet mistenker at det er gjort i den hensikt å ta livet av ulv.

Det siste året har Innlandet politidistrikt hatt flere erfaringer med at det er blitt lagt ut giftig åte i skogen, opplyser politiet i en pressemelding.

En ulvetispe som ble funnet død i Åsnes-Finnskog i mai i år viste seg å ha spor av etylenglykol i kroppen. Utlagte kjøttbiter som ble funnet i samme område i desember i fjor, inneholdt det samme stoffet, som er en vanlig bestanddel i for eksempel frostvæske.

Ingen mistenkte

– Vi vil be folk være oppmerksomme og melde ifra hvis noen skulle komme over mistenkelige funn eller aktivitet som kan knyttes til dette, sier politifullmektig Einar Gauslaa Bergem ved avsnitt for økonomi og miljøkriminalitet i Innlandet politidistrikt.

Politiet ser på dette som alvorlig miljøkriminalitet og peker på at slik åte rammer tilfeldig, både på rovvilt og hunder, og kan påføre dyr store lidelser.

– Vi har ingen mistenkte i de sakene som er omtalt her, men vi ønsker tips som kan bidra til oppklaring, sier Bergem.

Elvestuen reagerer

– Ulovlig avliving av en kritisk truet art er svært alvorlig miljøkriminalitet. Slike ulovlige handlinger fører til at vi mister litt av oversikten over hvor mange ulv vi har i Norge, noe som gjør det vanskeligere å føre en forutsigbar forvaltning, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til NTB.

Han peker på at utplassering av forgiftet kjøtt i naturen rammer tilfeldig, og kan medføre store lidelser for forskjellige dyrearter.

– Dersom det er satt ut forgiftet åte med hensikt å avlive dyr, viser dette manglende respekt for naturen og for loven. Jeg mener det er både moralsk og dyreetisk uakseptabelt, sier Elvestuen.

