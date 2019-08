Politiet undersøker Facebook-gruppe hvor Anne-Elisabeth var medlem

Ble meldt inn i gruppen i mars i fjor, nesten åtte måneder før hun forsvant.

LILLESTRØM (Nettavisen): 31. oktober 2018 forsvant Anne-Elisabeth Hagen fra sin bolig på Lørenskog, cirka 15 km øst for Oslo.

På snart ti måneder har det ikke vært noen livstegn fra henne. Siste sikre livsbevis er fra en telefonsamtale hun hadde med et familiemedlem klokken 09.14 samme dag som hun forsvant. Politiet har etterforsket saken på spreng, men har så langt ikke klart å oppklare den.

Ett spor politiet undersøker er en Facebook-gruppe hvor Anne-Elisabeth ble meldt inn i mars i fjor, nærmere åtte måneder før hun forsvant. Politiet sjekker blant annet om innmeldingen kan ha en direkte sammenheng med forsvinningssaken, og hvorfor hun ble meldt inn i den aktuelle gruppen.

Familien: - Udramatisk

Det var en annen kvinne som la Anne-Elisabeth til, ifølge informasjon på Facebook. Hun har ikke ønsket å kommentere saken overfor Nettavisen. Politiet bekrefter at de gjør undersøkelser av Facebook-gruppen og Anne-Elisabeths innmeldelse der.

- Det er ikke så mye jeg kan si om det. Men det er gjort undersøkelser rundt dette. Generelt kan jeg si at vi mottar en rekke tips i saken, og de blir sendt videre til relevante arbeidsgrupper, sier politiinspektør Tommy Brøske til Nettavisen.

- Vi undersøker ulike ting, uten at jeg vil gå i detalj på dette. Det er fortsatt et stort trykk i etterforskningen og det vil det være utover høsten. Den siste henvendelsen som familien mottok fra en antatt motpart er noe vi tar på alvor, men politiet opprettholder vår hovedhypotese om at Anne-Elisabeth er drept.

Han har tidligere uttalt til Nettavisen at han og hans kollegaer føler på presset til å oppklare saken. Brøske har også uttalt seg om at politiet hadde alternative teorier i saken.

Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix.

Familien mener opplysningene om Facebook-gruppen er udramatisk.

- Vi er kjent med hvilken Facebook-gruppe det er snakk om. Hennes deltakelse der er helt udramatisk, og kan ikke settes i forbindelse med bortføringen, sier familiens bistandsadvokat Svein Holden til Nettavisen.

Varsler ny informasjon i høst

Brøske vil ikke si noe om hvorfor Facebook-gruppen blir undersøkt. Men han forteller at politiet vil gå ut med nye detaljer fra etterforskningen i løpet av høsten.

- Vi har mange oppgaver og prosjekter foran oss knyttet til etterforskningen. Vi er i ferd med å snekre en plan, og det blir en aktiv høst. Vi vil trolig komme med mer informasjon om etterforskningen ut på høsten.

- Faktum er at saken er uoppklart, men vi vet mer nå enn vi gjorde før sommeren. Det er vanskelig å være konkret på hva det er, men jeg kan si at vi etterforsker bredt.

Anne-Elisabeth Hagen ble lagt til en Facebook-gruppe i mars 2018. Politiet undersøker om dette kan ha noe med forsvinningssaken å gjøre. Foto: Skjermdump

Eksperter på etterforskning har tidligere uttalt til Nettavisen at det er elementer i saken som ikke henger på greip. I slutten av juni offentliggjorde politiet at deres nye hovedteori er at det ikke lenger dreier seg om en kidnappingssak med økonomisk motiv.

Politiet etterforsker nå saken som en drapssak, og mener at spor som tyder på at det dreier seg om en ren kidnappingssak er fingert for å dekke over en kriminell handling. Dette fikk familien Hagens bistandsadvokat, Svein Holden, til å reagere, og familien tror fortsatt at hun er blitt kidnappet.

Svein Holden er familien Hagens bistandsadvokat. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix (NTB scanpix)

I slutten av juni meldte Nettavisen nyheten om at politiet skal ha konkrete navn på mulige mistenkte i saken. Enkelte av navnene skal være kjente kriminelle, fikk Nettavisen opplyst. Men ingen hadde formell status som mistenkt eller siktet i saken på daværende tidspunkt.

I begynnelsen av august tilspisset informasjonskampen mellom familien og politiet seg ytterligere, da Holden meddelte offentligheten at det var ny kontakt mellom familien og antatte kidnappere. Budskapet var klart og tydelig, de hevdet at Anne-Elisabeth fortsatt er i live, men det er ennå ikke kommet noe livsbevis fra henne.

Milliardær og forretningsmann Tom Hagen. Foto: Tom Gustavsen / ROMERIKES BLAD

Under to timer senere, på en egen pressekonferanse, slo politiet tilbake og sa at de mener det er lite sannsynlig at Anne-Elisabeth er i live.

Dette er politiets begrunnelse for at de ikke lenger tror på at det dreier seg om en bortføringssak:

Tiden som er gått.

Mangel på livsbevis fra Anne-Elisabeth Hagen, til tross for gjentatte oppfordringer fra familien gjennom deres bistandsadvokat.

Valget av en lite egnet kommunikasjonsplattform for forhandling.

En svært begrenset vilje til kommunikasjon.

Fravær av kontakt fra motparten (kidnapperne) de siste månedene.

Ønsket om å bruke en komplisert betalingsform (med kryptovaluta).

En påfallende liten vilje til å innkassere pengene (kravet var på rundt 86 millioner norske kroner).

En helhetsvurdering av etterforskningen som er gjennomført frem til nå.

Anne-Elisabeth er gift med milliardæren Tom Hagen. Da han kom hjem fra jobb forsvinningsdagen, cirka klokken 13.30, fant han et trusselbrev med krav om å utbetale ni millioner euro, tilsvarende rundt 86 millioner norske kroner med daværende kurs.

Det kom også frem av brevet at han ikke måtte varsle verken media eller politiet, og at Anne-Elisabeth kunne bli drept dersom han varslet noen.

31. oktober i fjor forsvant 69-åringen Anne-Elisabeth fra eneboligen sin på Lørenskog. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix (NTB scanpix)

Må nedprioritere politioppgaver

Cirka 30 minutter etter at han kom hjem, varslet Tom Hagen likevel politiet, og han meldte fra om det som kunne se ut som en kidnapping. I 70 dager etterforsket politiet saken i skjul, og det var først 9. januar i år at de valgte å gå ut offentlig om forsvinningen.

Politiet har fått kritikk for at de ventet så lenge med å gå ut offentlig. Grenseoverganger ble ikke varslet, og sentrale vitneobservasjoner kan ha gått tapt.

Brøske bekrefter at politiet nå vet mer om det mye omtalte trusselbrevet som ble funnet i boligen til Anne-Elisabeth og Tom Hagen.

Brøske sier også at de nå vet mer om den siste telefonsamtalen Anne-Elisabeth hadde før hun forsvant.

- Hvor lenge kan dere holde trykket oppe, og hvilke andre alvorlige saker, eller viktige politioppgaver går det på bekostning av?

- Som jeg har sagt tidligere er dette en svært alvorlig sak for politiet, vi bruker mye ressurser på å få den oppklart. Det betyr at det må gå på bekostning av andre oppgaver. Denne saken er fortsatt høyt prioritert hos oss.

- Nøyaktig hvilke andre oppgaver det går utover er en fortløpende vurdering. Det er for eksempel ikke en bestemt sakstype vi nedprioriterer. Øst politidistrikt er et stort distrikt, så dette håndterer vi, selv om det nødvendigvis får noen konsekvenser at vi binder opp store ressurser til denne saken.