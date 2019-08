Politiet: Vitner styrket mistanke om mulig terrorhandling

- Det går på opplysninger om at han sympatiserer med høyreekstreme miljøer, sier politileder Rune Skjold til Nettavisen.

OSLO (Nettavisen): Søndag fortalte politiet i Oslo at de etterforsker moskéskytingen i Bærum, som skjedde lørdag ettermiddag som et mulig forsøk på terrorhandling.

Det er den norske statsborgeren Philip Manshaus, som er vokst opp i Bærum, som er siktet i saken.

Politiet har ikke konkludert med at det faktisk er et terrorforsøk, og mannen er foreløpig siktet for drapsforsøk etter skytingen, og for å ha drept en tenåringsjente som han er i familie med.

Fakta skyteepisoden ved Al-Noor Islamic Centre i Bærum ↓ * Lørdag ettermiddag klokken 16.07 meldte politiet om skyting på Al-Noor Islamic Centre i Bærum. * Personen som ringte inn, snakket veldig dårlig norsk, og politiet oppfattet ikke først trusselnivået som veldig høyt. * Da politiet ankom moskeen, fikk de kontroll på én gjerningsmann. Mannen – en ung norsk statsborger i 20-årene – ble pågrepet med hjelp fra personer tilknyttet moskeen. Gjerningsmannen ble lettere skadd i hendelsen. Han er nå siktet for drapsforsøk. * En mann som tilhørte moskeen, ble sendt til sykehus med lettere skader. * Flere våpen ble funnet inne i moskeen, men det er foreløpig ikke bekreftet hva slags våpen det er snakk om. * Sent lørdag kveld rykket politiet ut med store styrker til en adresse på Eiksmarka i Bærum. Der fant de en død kvinne. Adressen knyttes til hendelsen ved moskeen tidligere på dagen. * Politiet uttalte på en pressekonferanse tidligere lørdag kveld at de hadde funnet flere innlegg fra gjerningsmannen på internett, og at dette vil bli undersøkt videre. De har ennå ikke oversikt over gjerningsmannens motiv. (Kilder: NRK, VG, Dagbladet, Aftenposten)

- Styrket terrormistanke

Manshaus valgte ikke å forklare seg for politiet i natt, men det er usikkert om dette kom etter råd fra hans forsvarere eller om det var han selv om ikke ønsket å gi en forklaring.

- Jeg kan ikke kommentere saken på nåværende tidspunkt. Jeg har ikke full oversikt i saken, og det er altfor tidlig. Jeg skal først snakke med min klient. Jeg vet heller ikke når jeg kan si noe om siktelsen eller det politiet uttaler om at de etterforsker det som en mulig terrorhandling, sier mannens forsvarer Unni Fries til Nettavisen.

Da politiet uttalte seg på en pressekonferanse sent lørdag kveld, sa de at de ikke kunne utelukke at det kunne dreie seg om en terrorhandling. Etterforskning i løpet av natten har gjort at politiet er styrket i teorien om at det kan være en terrorhandling.

Fungerende enhetsleder, Rune Skjold. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

- Opplysningene vi har samlet inn i den siste delen av etterforskningen styrker dette. Vi har fått komplimentert opplysninger vi allerede satt med gjennom andre kilder enn bare på nettet. Det går på opplysninger om at han sympatiserer med høyreekstreme miljøer, sier fungerende leder for seksjon for Felles etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, Rune Skjold, til Nettavisen.

- Det vil si at vi har snakket med vitner som kjenner til hans holdninger, og som kan fortelle litt om hans bakgrunn. Jeg ønsker ikke å gå i detalj om hvilke vitner som har sagt hva, men det går på holdninger som sympatiserer med [Vidkun] Quisling og fremmedfiendtlige holdninger. Det er dette som gjør at vi foreløpig har konkludert med at vi står overfor et forsøk på terrorhandling.

Skjold sier også at den store frykten som er skapt, er en årsak til at politiet vurderer moskéskytingen som en mulig terrorhandling.

- Dette begrunnes med det faktum at han hadde våpen i en moské. Handlingen var også egnet til å skape stor frykt, sier Skjold.

Oslo politidistrikt samarbeider tett med PST. Det går blant annet på å få oversikt over ekstremistmiljøer, grupper og enkeltpersoner.

- De er involvert, og samarbeidet med dem er på en måte som er naturlig i denne typen saker, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til Nettavisen.

Etterforsker planleggingsfase

Politiet er forsiktig med å detaljene i etterforskningen, og vil ikke si noe om de kjenner til at Manshaus har uttrykket sympati med ekstreme politiske partier eller ekstremistgrupper.

- Nå jobber vi med å finne ut av hans motiv, og vi jobber med å gjennomgå etterforskningsmateriale vi har fått inn. Jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på hvilke funn som er gjort, men det er et totalbilde som har styrket det vi nå står overfor, sier Skjold.

Under pressekonferansen søndag bekreftet politiet også at det var blitt avfyrt flere skudd inne i moskeen. Men det er ennå uklart hvordan Manshaus har fått tilgang til våpnene.

Han var også iført skuddsikker vest, uniform, og enkelte vitner har forklart at han hadde natogenser. Den siktedes forsvarer vil på nåværende tidspunkt ikke si noe om i hvilken grad moskéskytingen eller drapet på sin 17-årige stesøster var planlagt.

Politiet på sin side mener det finne spor av planlegging slik bildet av saken ser ut søndag ettermiddag.

- Det har skjedd ett drap, og et drapsforsøk i en moské hvor det normalt er mange mennesker, og siktede har tatt seg dit. Det er den planleggingen vi vet om. Så jobber vi videre med å kartlegge omfanget av planleggingen i forkant av handlingene. Våpen, uniform og skuddsikker vest er med i vår vurdering på i hvilken grad handlingen i moskeen var planlagt, sier Hjort Kraby.

Fungerende enhetsleder, Rune Skjold og politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix (NTB scanpix)

Vil varetektsfengsle i fire uker

Han forteller også at politiet kommer til å begjære siktede varetektsfengslet i fire uker med brev-, besøks- og medieforbud, og full isolasjon de to første ukene.

- Det er helt vanlig i denne typen saker i en innledende fase. Vi har ikke tatt stilling til dette ennå, sier forsvarer Fries.

Politiet er også anmodet om å gjøre en såkalt prejudisiell observasjon. Dette er en undersøkelse som gjøres for å danne en foreløpig konklusjon på om siktede er strafferettslig tilregnelig.

Oslo politidistrikt har en egen seksjon med sakkyndige eksperter som utfører dette. Det er enten to rettspsykiatere, eller én rettspsykiater og én psykolog som gjør den prejudisielle observasjonen.

Dersom de sakkyndige anbefaler det, kan det bli aktuelt å få utført en såkalt full judisiell observasjon av siktede, for endelig å fastslå om han er strafferettslig tilregnelig eller ikke.