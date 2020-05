Politiet vurderte å pågripe Tom Hagen i fjor høst

Men bestemte seg for å vente til de fikk flere prøvesvar.

Tirsdag forrige uke ble milliardæren Tom Hagen pågrepet av politiet, siktet for drap eller medvirkning til drap av sin ektefelle Anne-Elisabeth Hagen.

Hun har vært forsvunnet uten livstegn siden 31. oktober 2018.

Nettavisen har fått opplyst at Øst politidistrikt allerede på høsten i fjor vurderte å aksjonere og pågripe Hagen. Årsaken skal ha vært at de ikke fant klare spor som pekte i andre retninger enn at han var potensiell gjerningsmann eller medvirker.

Droppet pågripelse i høst

I oktober og november spurte Nettavisen politiinspektør Tommy Brøske ved to anledninger om dette, men svarene var unnvikende. Brøske ville heller ikke kommentere om politiet hadde noen konkrete mistenkte i saken.

Det har ikke lykkes for Nettavisen å få presise svar på hvorfor det ikke ble noe av pågripelsen i fjor høst. Men etter det vi får opplyst skal politiet ha fått inn flere svar på ulike tester de hadde til analyse, deriblant DNA. I tillegg ventet de på tilbakemeldinger på andre analyser.

Politiet gjør omfattende etterforskning i boligen til Tom Hagen etter at han ble pågrepet forrige uke. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Håpet var at de skulle få en sterkere rekke av indisier, eller sterkere enkeltbeviser mot Hagen.

Øst politidistrikt ønsker ikke å kommentere saken, opplyser kommunikasjonsrådgiver Øystein Stavdal Paulsen.

Heller ikke Hagens forsvarer, Svein Holden, ønsker å gi kommentarer.

Hagen skal ha vært hemmelig etterforsket siden i fjor sommer. Nettavisen er kjent med at han ble avlyttet i flere måneder. Hagen skal i en lang periode ha vært avlyttet frivillig, men ifølge VG trakk han samtykket i november i fjor fordi han ønsket privatliv.

Les også: Tidligere polititopp: Staten kan vurdere søksmål mot domfelte i Hagen-saken

Forrige onsdag ble han varetektsfengslet i fire uker av Nedre Romerike tingrett. Avgjørelsen ble anket og skal behandles av Eidsivating lagmannsrett.

Nettavisen er kjent med at politiet jobber på spreng med å pågripe antatte medvirkere, og at personer i Hagens nære krets er i lupen til politiet.

Nedre Romerike tingrett mener også at det er sannsynlig at det har vært flere medvirkere.

I fjor sommer omtalte Nettavisen nyheten om at politiet hadde konkrete navn på mulige mistenkte i forsvinningssaken. Politiet mener også at planleggingen av forsvinningen skal ha startet sommeren 2018.

Advokat Svein Holden representerer Tom Hagen. Foto: NTB scanpix

Fant trusselbrev

Drapssiktede Tom Hagen er en av Norges rikeste menn. Ifølge beregninger Kapital har gjort skal han være god for 1,9 milliarder kroner.

Da han kom hjem fra jobb rundt klokken 13.30 forsvinningsdagen for Anne-Elisabeth, skal han blant annet ha funnet en lapp med trusler om at de antatte kidnapperne hadde bortført Anne-Elisabeth, og at de ville drepe henne dersom han varslet politiet eller media.

Tom Hagen varslet likevel politiet etter kort tid, klokken 14.10.

Les også: Politiet bekrefter kontakt med kriminelle miljøer

Det skal også ha vært fremsatt et krav på ni millioner euro, som tilsvarte rundt 86 millioner kroner i oktober-november 2018.

Politiet tror ikke på bortføring

De angivelige kidnapperne skal ha fremsatt kravet i kryptovalutaen Monero.

Trusselbrevet er en svært sentral del av etterforskningen, og ved flere anledninger skal angivelige kidnappere ha kontaktet familien. Kidnappernes budskap er blitt videreformidlet til offentligheten gjennom advokat Svein Holden.

I juni i fjor offentliggjorde politiet at de hadde endret sin hovedhypotese fra bortføring med pengemotiv, til drapssak.

– Det har ikke skjedd en bortføring, vært en reell forhandlingsmotpart eller reelle forhandlinger. Det bærer preg av en tydelig planlagt villedning, sa politiinspektør Brøske under politiets pressekonferanse forrige tirsdag.

Politiinspektør Tommy Brøske. Foto: (NTB scanpix)

Holden mener det er rart at politiet er så tydelig på standpunktet sitt.

- Mitt synspunkt, ut ifra det bevismaterialet jeg har fått presentert, og det aktor presenterte i retten, synes jeg det er overraskende at er modne til å forlate et slikt standpunkt, sa Holden forrige uke.

- Men de kaller det en villedning.

- Det undrer meg hvordan de kan komme til den konklusjonen med det materialet jeg er kjent med.