Politiets hovedhypotese etter dødsfallene på Askøy er drap og selvdrap

Politiet mistenker drap eller selvdrap etter at to personer ble funnet døde på Askøy.

Politiet har flere hypoteser om hva som kan ha skjedd etter at to personer ble funnet døde i en leilighet på Askøy. Hovedhypotesen så langt er at man står overfor et drap og et selvdrap. Det er funnene på stedet som gjør at politiet har dette som hovedhypotese.

– Kvinnen var 54 år gammel, og mannen 28 år gammel, opplyser politiet på en pressekonferanse søndag klokken 12.

Politiet mener at det sannsynligvis er en mor og sønn som ble funnet. Personene er så langt ikke formelt identifisert.

Politiet fikk melding fra venner og naboer som var bekymret for at det kunne ha skjedd noe med de to personene, siden de ikke hadde hørt fra dem på noen dager, og politiet rykket derfor ut til leiligheten.

– Da politiet kom til stedet noen minutter senere, fant vi en kvinne og en mann død i boligen, opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding.

Undersøker åsted

Politiet har startet etterforskning, og kriminalteknikere gjorde i går sine undersøkelser.

– Videre jobber politiet med å kartlegge de avdødes siste bevegelser og avhøre vitner som kan ha vært i kontakt med de avdøde i senere tid. Det undersøkes også om det er elektroniske spor som må sikres, heter det.

Politiet har også avhørt beboere i området. En nabo beskriver overfor Bergens Tidende nabolaget som fredelig.

– Det er surrealistisk og skremmende. Normaliteten blir borte når to i nabolaget blir funnet døde samtidig, sa han til avisen lørdag.

Kommunen følger opp

Alle pårørende var varslet ved 23.15-tiden lørdag kveld.

Askøy kommune følger opp dødsfallene og oppretter søndag et kriseteam for å ivareta de pårørende, opplyser ordfører Siv Høgtun.

– Vi er orientert om denne tragiske hendelsen, og det er tidlig i en politietterforskning. Kommunen har satt i gang med psykisk helseteam som følger opp de pårørende, sa ordfører Siv Høgtun til BT lørdag.