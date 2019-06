Politiets hovedteori: Anne-Elisabeth fraktet bort i bil

Politiet har sjekket hundrevis av skjulesteder etter forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen, deriblant Danmark. Det søkes fortsatt etter en grå bil, som tok en snarvei inn mot boligen hennes den aktuelle dagen.

Politiet mener nemlig at Anne-Elisabeth Hagen ble fraktet bort i bil dagen hun

forsvant, den 31. oktober i fjor.

Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt bekrefter til NRK onsdag ettermiddag at det er politiets hovedteori.

Tidlig i etterforskningen skal en nær nabo av ekteparet Hagen ha varslet politiet. Han skal ha sett en grå bil ta en merkelig snarvei inn mot Hagen sin enebolig, samme morgenen som Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

- Kartlagt mange kjøretøy

Naboen anslår at det var snakk om en sølvgrå SUV-lignende bil, med norske skilter, men han skal ikke ha sett sjåføren eller hvor mange personer det var i bilen.

- Bilen er ikke identifisert. Den er fremdeles interessant, i likhet med alle andre bevegelser på åstedet og i nærheten av åstedet den 31. oktober og i tiden forut, forteller Brøske.

Han ønsker ikke kommentere et konkret antall biler i Sloraveien i det aktuelle tidsrommet, men sier at bevegelser i gaten 31. oktober, og i tiden forut, er «sentralt i etterforskingen». Det skal ha vært kartlagt mange kjøretøy i området.

HOVEDTEORI: Politiinspektør Tommy Brøske forteller at en sølvgrå bil fortsatt ikke er identifisert og at det er en hovedteori at bilen ble brukt under bortføring av Anne-Elisabeth Hagen på Lørenskog. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Politiet har sjekket ut flere hundre skjulesteder rundt omkring, inkludert Danmark, i leting etter den savnede 69-åringen.

- På bakgrunn av tips har politiet sjekket flere hundre adresser. Av disse har vi fysisk sjekket en håndfull. Dette har vært på det sentrale Østlandet – og i Danmark. Ingen av dem har vært aktuelle, sier Brøske.

Adressen i Danmark ble derimot raskt sjekket ut av saken uten at noen ble avhørt. Der fikk den norske etterretningen bistand av det danske politiet, ifølge Brøske.

Trolig bortført

Politiet brukte to uker på å gjennomsøke boligen til Hagen i november. Nå mener de at de nærmer seg et antall på personer som var i boligen dagen hun forsvant.

Hovedteorien til politiet er fortsatt at Hagen ble bortført.

Den siste kontakten med det som angivelig er kidnapperne var i starten av februar. 11. februar hadde politiet en pressekonferanse hvor de uttrykte bekymring over mangel på livsbevis fra 69-åringen.