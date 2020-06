Politifolk suspendert etter at 75-åring deiset i bakken under demonstrasjon

NB! Sterke bilder.

To politifolk i Buffalo i delstaten New York er suspendert etter å ha dyttet en 75-åring i bakken under en demonstrasjon mot rasisme og politivold.

Hendelsen ble filmet av en reporter fra den lokale radiostasjonen WBFO, og viser mannen som går opp til politifolkene, tilsynelatende for å prate.

Se hendelsen i videoen øverst i saken.

Sa han snublet

En av politifolkene dytter ham med en batong og en annen med hånden, og mannen faller bakover og blir liggende, melder Reuters.

Politiet sa senere at mannen ble skadd da han snublet og falt, melder radiostasjonen. Etter å ha sett videoen, har imidlertid politisjef Byron Lockwood beordret etterforskning og suspendert de to tjenestemennene.

75-åringen er innlagt på sykehus, og tilstanden er alvorlig, men stabil.

Portforbud

Samtidig har myndighetene i både Los Angeles og i USAs hovedstad Washington besluttet å oppheve portforbudet. En rekke amerikanske byer innførte portforbud kveld og nattetid da det brøt ut voldsomme opptøyer i kjølvannet av fredelige demonstrasjoner mot politivold og rasisme.

Uroen omfattet plyndring, ildspåsettelse og voldelig inngripen fra politiet, men onsdag gikk demonstrasjonene stort sett rolig for seg. Fra torsdag oppheves dermed portforbudet i en rekke byer, deriblant også San Francisco og Salt Lake City.

Også i New York gikk protestene roligere for seg onsdag, men det vil torsdag kveld fortsatt være portforbud i USAs største by.

Foto: Wbfo (Reuters/Scanpix)