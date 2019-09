Politijakt etter grovt gullsmedran

Politiet ber om tips etter at en gullsmed i Husnes i Kvinnherad ble utsatt for et grovt ran i natt.

Artikkelen oppdateres!

I en pressemelding søndag formiddag opplyser Vest politidistrikt om at de like over halv to natt til søndag ble varslet om at innbruddsalarmen hos Husnes Gull og UR hadde gått.

«Politiet var like i nærheten og observerte en person som løp fra stedet i retning Kolavegen. Det ble satt i gang søk i området av flere patruljer, og det ble søkt med politihund uten at gjerningsmannen ble funnet. Gjerningsmannen har tatt seg inn i butikken sine lokaler via taket. Området er videoovervåket og politiet har sikret materiale som vil bli gjennomgått. Det var en gjerningsperson på stedet. Gjerningspersonen gikk opp på taket ca. 2 timer før han gikk inn i butikklokalet. Åstedet blir søndag formiddag undersøkt av politiets krimteknikere», skriver politiet i pressemeldingen.

Gjerningsmannen beskrives slik:

Ung mann

Slank kroppsbygning

Sort hettegenser, blå joggebukse, sorte joggesko

Han hadde med seg en sort sekk





Politiet ber folk som kan ha tips, om å ta kontakt på telefon 53 48 38 00 eller 02800.

- Dette kan være observasjoner både i natt, men også tidligere. Det er grunn til å tro at innbruddet var planlagt og at det har vert rekognosert i forkant, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Steinar Hausvik.