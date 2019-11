Også Sylvi Listhaug går ut mot hetsen.

Tirsdag publiserte Lan Marie Berg et innlegg på sin Facebook-side hvor hun fortalte at hun var blitt sykemeldt ut året. – Kroppen sa stopp, skrev Berg.

Flere nettaviser la nyheten ut i sosiale medier, men kommentarfeltene ble så ufine at flere valgte å slette sine innlegg, inkludert Nettavisen.

Det får flere av hennes politiker-kollegaer til å reagere sterkt.

Vara-ordfører i Oslo Kamzy Gunaratman (AP) mener noen opptrer med grunnleggende sjåvinistiske holdninger, særlig blant menn.

– Når man har radikale holdninger, blomstrer det i kommentarfeltene, sier Gunaratman til TV2.

– Og så vet vi at jenter med minoritetsbakgrunn – og da særlig muslimer – er enda mer utsatt, og det er en grunnen til at Lan ikke sitter her.

Hun får støtte av Sylvi Listhaug (Frp) som advarer om at hetsen senker lysten til å delta i den offentlige debatten.

– Jeg er jo uenig med Lan Marie Berg i de fleste politiske saker (...) Men jeg mener det er viktig i et demokrati at vi kan diskutere det på en saklig måte og at vi ikke bedriver hets mot politikere eller andre, sier Listhaug til TV2.

– Jeg synes det er uakseptabelt.

MDG-byråden har i det siste vært under et stort press etter at revisjonsfirmaet PwC fram sin rapport om lovbrudd i Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune (EGE), som avdekket 807 brudd på arbeidsmiljøloven.

Berg er i utgangspunktet sykemeldt ut året men er forventet å komme tilbake i jobb 2. januar. I mellomtiden tar Hanna E. Marcussen over oppgavene hennes.

– Byrådsleder Raymond Johansen har gitt Hanna E. Marcussen ansvar for miljø og samferdsel i byrådet i byråd Lan Marie Bergs fravær, med virkning fra mandag 25. november til og med torsdag 2. januar 2020. Marcussen fortsetter som byråd for byutvikling i Bergs fravær, skriver Hølleland i en SMS til Dagsavisen.

En undersøkelse fra Ipsos viste at 43 prosent av norske lokalpolitikere har opplevd trusler eller hatefulle ytringer. Halvparten har vurdert å gi seg i politikken på grunn av dette. Det meldte NTB i april.