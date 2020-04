Politiker om eget korona-regelbrudd: «Ikke et pøkk av dårlig samvittighet»

Lokalpolitikeren har fått flere trusler etter sitt korona-utspill.

I et innlegg på Facebook forteller den mangeårige Venstre-politikeren i Bodø, Terje Cruickshank, at han har brutt regjeringens korona-regler for å hindre smitte.

«Det er nok mange «voksne» som har brutt disse 5 persons-møtereglene, og jeg kan med stolthet si at det har jeg gjort, uten at jeg av den grunn har ett pøkk av dårlig samvittighet eller føler at jeg ikke deltar i «dugnaden» av den grunn», skriver Cruickshank.

Det var Bodø Nu som først omtalte saken, der han utdyper sin skepsis til de strenge reglene:

- Jeg er lei av at man ikke har rom for sunn fornuft. Det finnes ingen egenvurderinger lenger. Vi har alle ulik omgangskrets og ulik struktur på livet. Det burde være rom for at vi kan bestemme mer selv, sier han til avisen.

- Fått ubehagelige trusler

Facebook-innlegget har skapt sterke reaksjoner fra flere hold lokalt, og Chuickshank legger seg nå helt flat og beklager.

- Det var en ugjennomtenkt kommentar som jeg i høyeste grad beklager. Det ble som ild i tørt gress, som ikke har vært min intensjon i det hele tatt, sier han til Nettavisen.

Det er en ydmyk Chuikshank som sier at han angrer på at han skrev kommentaren.

- Det var ikke så vondt ment der og da, og jeg skulle gjerne sett det ugjort. Det ble tolket i verste mening, sier han, som også har mottatt flere trusler i etterkant.

- Jeg har fått direkte trusler, skikkelig ubehagelige trusler, sier han, uten at han ønsker å utdype innholdet i det som er blitt skrevet til ham.

- De er ikke verre enn oss

Overfor Bodø Nu legger imidlertid ikke Chuickshank skjul på at han la ut innlegget for å provosere. Han forteller at bakgrunnen var at han selv ble provosert.

- Jeg er litt for impulsiv, og når jeg blir provosert så blir jeg lett impulsiv - særlig bak tastaturet. Det var en posting som angrep ungdommen for å være samlet, og jeg likte ikke postingen og la ut en provoserende respons, sier han til Nettavisen.

Han sier han ville forsvare de lokale ungdommene.

- Jeg tror ikke ungdommene er verken noe verre eller bedre enn oss andre. Jeg tror de som alle andre forsøker å komme seg gjennom dette her. Vi er et godt folk som er lydige, og vi respekterer myndighetene. Så jeg mente at vi ikke burde kritisere ungdommen, sier Chuickshank, som mener det er lett å bryte enkelte av reglene.

- Bare se til marka, der sitter godt voksne mennesker ilag. Det er synd å si det, det er feil, men fint. Jeg tror de har tenkt gjennom situasjonen og har respektert smittevernreglene, sier han, og legger til:

- Det er utrolig vanskelig å ikke være mer enn fem personer med to meters avstand.

- Skal man ha dårlig samvittighet?

- Du sier jo at du ikke har «et pøkk av dårlig samvittighet» for å ha brutt reglene selv?

- Vi har i høyeste grad gjort det vi har fått beskjed om, med selvisolering og i den grad det har vært mulig har man holdt avstandsregler og ikke har omgang med risikogruppefolk. Det var en provoserende kommentar, på et provoserende innlegg, som ikke burde vært skrevet, gjentar Chuickshank.

- Men har du dårlig samvittighet for regelbruddet?

- Skal man ha dårlig samvittighet for å ha sittet seks personer rundt et leirbål? spør han tilbake.

- Så du er ikke mot korona-reglene?

- Nei, jeg er ikke mot korona-reglene, men jeg trodde i en kortsiktig tanke at man kan stille spørsmål ved dem uten at intensjonen er å undergrave noe som helst. Jeg er med på dugnaden i aller høyeste grad, sier han.

Chuickshank har representert Venstre i Bodø bystyre i åtte år, forrige gang for åtte år siden. Han er fortsatt medlem i partiet, og anser seg selv som lokalpolitiker.

- Men jeg uttaler meg på vegne av meg selv, og ikke på vegne av partiet. Jeg har ingen ombudsrolle nå og anser meg som en lekmann i den offentlige debatten. Det har aldri vært min intensjon å dra partipolitikk inn i den kommentaren. Det var veldig lite gjennomtenkt, sier han.

Tror mer på Sverige

Lokalpolitikeren viser også til Sverige, som har hatt mye mindre strenge tiltak enn Norge.

- Jeg er ikke en fagperson, men jeg tror Sverige har gjort dette på mye riktigere måte enn oss, sier Chuickshank til Bodø Nu.

- Hvorfor har du mer tro på Sveriges håndtering av krisen?

- Tida vil vise, og om et halvt år kan vi se tilbake og fortelle om det. Alle land har reagert ulikt. Jeg er ikke en fagperson, men man ser at samfunnet i større grad er operativt i Sverige, sier han til Nettavisen.

Nettavisen har vært i kontakt med Bodøs ordfører, Ida Maria Pinnerød (Ap), om saken, som kommenterer følgende:

- Akkurat nå har jeg langt viktigere ting å bruke tida på enn noen frustrerte Facebook-innlegg fra en som er Venstres tredje vararepresentant til bystyret. Det vil jeg anta at også representanten er enig i, sier Pinnerød.