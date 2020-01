Politikerne i Bergen vil begrense cruisetrafikken

Bystyret i Bergen går inn for å redusere antallet cruiseanløp til byen og ber byrådet foreslå hvordan det skal gjøres.

Bergen er en av de mest populære cruisehavnen i landet. I fjor la 338 cruiseskip til i byen, og til sammen gikk drøyt 550.000 cruisepassasjerer i land.

Bystyret i Bergen går nå inn for å kutte kraftig i tallet på cruiseturister til byen. Et forslag fra gruppeleder Sofie Marhaug i Rødt tar til orde for at indre havn reguleres med én kaiplass for cruiseskip med et maksimalt passasjerantall på 1.000 passasjerer.

Det forslaget stilte bystyret seg bak i møtet onsdag.

– Bystyret er også enig i at regulering av havnearealene kan være et egnet verktøy for å avgrense cruisetrafikken. Bystyret ber derfor om at byrådet leverer en sak om hvordan samtidige anløp kan avgrenses senest første halvår 2021, skriver kommunen på sine nettsider.

Fra før har Bergen gått inn for begrense tallet på cruisepassasjerer til 8.000 per dag. Målet er å unngå utslipp av klimagasser i havnen og trengsel i byens gater.

Turistbusser er også nektet å kjøre over Bryggen og Torget og i Øvregaten om sommeren, skriver Bergens Tidende.

