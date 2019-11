Politikerne stemte nei til klimatiltak - minutter senere ble de oversvømt

Regionrådet i Venezia ble for første gang i historien oversvømt på tirsdag.

Dette skjedde midt i et møte - bare et par minutter etter at de folkevalgte hadde stemt nei til en rekke klimatiltak, melder CNN.

Det er Andrea Zanoni, nestleder i miljøutvalget, som har lagt ut bildene fra den absurde situasjonen på Facebook.

- Ironisk nok ble hallen oversvømt to minutter etter at flertallet Lega Nord, Fratelli d'Italia og Forza Italia hadde avvist våre forslag til endringer, skriver han.

Forslagene skal blant annet omhandlet finansiering av fornybare ressurser, utskiftning av dieselbusser til mer effektive og mindre forurensende busser, skroting av forurensende ovner og redusering av plastinnvirkning. Zanoni anklager også regionrådet for å ikke gjennomføre noen konkrete tiltak i bekjempelsen av klimaendringer.

Talsmann for regionrådet, Alessandro Ovizach, bekrefter overfor CNN at endringer i 2020-budsjettet ble diskutert før møtet ble utsatt for flom, uten å gå nærmere inn på hvilke deler av budsjettet det var snakk om.

Avviser anklagene

Rådets president, Roberto Ciambetti fra partiet Lega Nord, avviser Zanonis anklager om at de ikke gjør noe for å bekjempe klimaendringene i en uttalelse til CNN:

- Vi stemmer for et regionsbudsjett som har brukt 965 millioner euro over de siste tre årene på å slåss mot luftforurensning, smog, som er en avgjørende faktor i klimaendringene, sier Ciambetti.

- Å si at vi gjør ingenting er en løgn, fortsetter han.

Til den lokale avisen Giornale di Vicenza uttaler Ciambetti:

- Aldri før har en slik situasjon oppstått her. De flomsikre skottene var ikke tilstrekkelige til å holde flommen ute, og det var heller ikke mulig å forlate bygningen. Av sikkerhetsmessige årsaker holdt vi oss inne.

Unntakstilstand

Italia har erklært unntakstilstand etter den verste oversvømmelsen i den historiske byen på over 50 år.

Det er bare én gang tidligere i moderne tid at vannstanden har vært så høy i den søritalienske byen, og det var i november i 1966. Den gang steg vannet 1,94 meter. Tirsdag, da regionrådet ble oversvømt, var vannstanden 1,87 meter.

Statsminister Giuseppe Conte beskriver situasjonen i den historiske byen som «et stikk i hjertet av landet».

Han har torsdag kveld erklært unntakstilstand på en regjeringskonferanse, melder NRK.