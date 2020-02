Politikk er et tillitsverv: Erna Solberg bør fjerne Geir-Inge Sivertsen på grunn av etterlønnssaken

Regjeringen Solberg har hatt for pengegriske medlemmer. Ikke klag på politikerforakt, når politikere faktisk fortjener forakten.

Nettavisen hengte bjella på katten i saken om Nav-klienten som fikk betinget fengsel mens statsråder slipper unna. Bjørnar Moxnes i Rødt fulgte på med å påpeke at det er klassejustis i Norge. Saken om Høyres fiskeriminister ble opprinnelig avslørt i Dagbladet.

Saken er todelt. Først mottok Geir-Inge Sivertsen dobbel lønn (som ordfører og som statssekretær) de to siste månedene i 2019. Dette forsvarer han på Dagsnytt 18 ved at han hadde to jobber, men pussig nok «glemte» han å informere statsråden om lønnsforholdet. Han hadde også oppgitt feil dato for når han begynte som statssekretær, ifølge Dagbladet. Den andre delen av saken gjaldt etterlønn som ordfører i halvannen måned i januar/februar 2020. Dette siste beklager han på Dagsnytt 18, i et intervju der Sigrid Sollund griller ham på sin vidunderlig presise, stillferdige måte.

Det finnes ordninger i arbeidslivet der dobbel lønn er helt greit. Ulike eksperter uttaler seg ulikt om lovligheten og ansvarsforholdene i Sivertsen-saken. Men uansett hva konklusjonen blir av en eventuell gransking eller etterforskning er saken moralsk klanderverdig. Det gjelder uavhengig av om det han har gjort har vært ulovlig eller ei, eller om det er straffbart.

Etterlønnsordninger for politikere er viktige og nødvendige. Folk som har brukt all sin tid på politiske verv må slippe å plutselig bli stående på bar bakke. Vi trenger også karanteneordninger for politikere (som er noe litt annet). Men det å misbruke slike ordninger er et svik mot fellesskapet. Det gjelder for politikere enda mer enn for NAV-klienter. Misbruk av ordninger vil over tid føre til at ordningene blir strammet inn, og derfor dårligere, for dem som trenger dem mest.

Flere av «ofrene» i NAV-skandalen villedet bevisst NAV om hvor de skulle reise. Jeg har aldri syntes så veldig synd på dem. De ble straffet etter de reglene Stortinget hadde vedtatt, regler som man nå altså tror var ulovlige etter EØS-reglene.

Politikerjobben er et tillitsverv, ikke en lovbestemt rettighet. Det bør derfor gjelde strengere, ikke mildere, reell justis for politikere enn for NAV-klienter.

Så viser det seg å være omvendt. Moralsk sett har fiskeriminister Geir Inge Sivertsen gjort seg skyldig i like mye svindel som trygdemottakere som får fengselsstraffer. Men han er fortsatt statsråd med millionlønn.

Høyres justispolitiske talsperson, Peter Frølich, snor seg unna problemstillingen i Nettavisen. Han stikker nesa i sky og avleverer lettbent juridisk snikksnakkeri. Sammenligningen mellom fiskeriministeren og en trygdemottaker er «oppkonstruert», sier han og videre: Det ene gjelder svindel av trygdesystemet. Det andre gjelder beregning av etterlønn mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. (...) dette er altså to vidt forskjellige saker, som reguleres av to vidt forskjellige regelsett, med to vidt forskjellige legislative hensyn, doserer Frølich belærende til Nettavisens journalist.

Arild Rønsen: Kan en statsråd lure fellesskapet?

Ha ha! «Legislative hensyn»! Fint skal det være. Legislative hensyn er en pompøs måte å si at disse reglene har forskjellige begrunnelser. Han unngår å nevne at etterlønnsavtalen er ulovlig praktisert i dette tilfellet, loven sier nemlig at utbetalinger skal avkortes krone for krone.

Han bruker smart nok uttrykket «beregning av lønn mellom arbeidsgiver og arbeidstaker» for å få fokus vekk fra at «arbeidsgiver» her er skatteyterne i en fattig nordnorsk kommune. Bergensfiffen fornekter seg ikke; trygdesvindel kalles trygdesvindel, mens politikersvindel kalles «beregning av etterlønn mellom arbeidstaker og arbeidsgiver». Frølich har sikkert en fin juridisk embedseksamen, men han mangler politisk gangsyn.

Frølich påpeker at han ikke forsvarer etterlønnsøknaden og «rotet rundt den», men mener tvertimot at det virker «klønete og umusikalsk». Legg merke til hvordan han bagatelliserer saken ved ordene «rot», «klønete» og «umusikalsk». Kan en NAV-svindler unnskylde seg med å være rotete, klønete og umusikalsk? Selvfølgelig ikke.

Det er en gåte for meg at Sivertsen kan fortsette som statsråd etter dette. Han bør få beskjed om å gå av. Aftenpostens avsløring av misbruket av karantene-ordningen var ille nok, en ordning som senere ble kommentert klokt av Gunnar Stavrum her i Nettavisen. Det siste vi trenger flere politikere med snuskete personlig moral.

Og Sivertsen selv? Jo, han formulerer seg behendig slik at etterlatt inntrykk er at det er Senja kommune som har rotet, og ikke han selv: Det er for så vidt bra det ble avdekket slik at Senja kommune får oppdatert regelverket sitt, sa ministeren. Samme metode brukte han da Sigrid Sollund i NRK grillet ham på Dagsnytt Atten, han gav seg selv æren for å ha tatt initiativ til å få ryddet opp i dette.

Ha, ha. Det initiativet kom etter at Dagbladet hadde smurt saken ut over avissidene. Ser du for deg trygdemottakeren som nedlatende sier at det er fint at NAV nå kan få ryddet opp i det faktum at han selv har tusket til seg for mye? Noen folk føler seg hevet over alminnelig moral, og det er virkelig synd at Høyres juridiske talsmann bruker anledningen til å støtte en slik kollega.

En politiker er en person som er så tykkhudet at han kan holde seg oppreist uten ryggrad. Dette sa Finn Gustavsen, SF/SV-politiker på 60- og 70-tallet. Se intervjuet med fiskeriminister Sivertsen på Dagsnytt atten 21. februar 2020 og få dette udødelige sitatet levende illustrert.

