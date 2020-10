Politikkens Houdini, eller drukningsoffer

Dersom Trump vinner neste tirsdags presidentvalg blir det et trick verdig utbryterkongen Houdini.

Dersom Donald Trump vinner neste tirsdags presidentvalg blir det et trick verdig utbryterkongen Houdini. I kombinasjonen av den dødligste pandemien på 100 år og den verste økonomien på 90 skal det nemlig i utgangspunktet være umulig for Trump å vri seg ut av et dundrende nederlag.

Gjør han det vil det bety at det amerikanske politiske systemet er så snudd på hodet, at politikkens tyngdelover ikke lenger gjelder. Da kan hans valgseier i 2016 ha innledet en helt ny epoke i amerikansk politikk.

Taper han, og særlig om han taper stort, vil 2016 fort bare bli en hump i veien mot et stadig mer dominant Demokratisk parti.

Donald Trump ble den femte person i amerikansk historie som ble president uten å ha et flertall i folket bak seg. Det var valgordningen som sikret ham seieren, og det er antakelig hans eneste sjanse til å bli president denne gangen også.

Skulle så skje, vil demokratiske presidentkandidater ha hatt et flertall av avgitte stemmer ved sju av de siste åtte valgene. Det har aldri tidligere skjedd i amerikansk politikk at ett parti har dominert velgermassen så lenge.

Årsaken er enkel; USAs befolkning beveger seg i en stadig mer liberal retning. Det gjelder alt fra abort til homofili, fra religion til evolusjon.

Og lite tyder på at trenden vil snu. Som Newsweek slo fast i sommer; Republikanernes problem er at deres kjernevelgere er i ferd med å dø ut, mens barnebarna stemmer på Demokratene.

Allerede ved neste valg vil det finnes flere velgere født etter 1981 enn født før 1964, og de velgergruppene som ifølge tidsskriftet The Atlantic nå øker raskest er høyere utdannede hvite velgere, fargede velgere, og ikke-troende, alle grupper som favoriserer demokratene.

Donald Trump klarte i 2016 å bygge en koalisjon som motvirket dette. Og den besto langt fra bare av lavt utdannede hvite menn på bygda.

Trump vant også et klart flertall av eldre velgere, og han vant hvite kvinner, om enn marginalt. I dag ligger han langt bak Biden i begge disse gruppene.

Skal han vinne denne gang må han derfor få enda flere unge, lavt utdannede hvite menn til å stemme. Det er slett ikke umulig, mange i denne gruppen stemte ikke i 2016, og deres begeistring for Trump synes å ha økt.

Dessuten er Republikanernes valgkampmaskin, både på nett og ute i delstatene enda mer velsmurt nå enn for for fire år siden.

Det blir da også mer og mer klart at er Donald Trump nå satser alt på dette, ene kortet. Han har startet en valgkampinnspurt selv republikanske strateger kaller hodeløs, fordi den ytterligere provoserer mange av de som stemte på ham sist.

Men Trump er åpenbart ikke ute etter tvilerne, om det fremdels finnes noen av dem, han er ut etter de troende, etter Trump-sektens fotsoldater.

Lykkes han blir han et slags politisk geni, fordi han da har sett trekk ved velgermassen som ingen andre evnet å se, og han lyktes i å utnytte dem.

Mislykkes han ender hans strategi som et lærestykke i hvordan man ikke skal takle en politisk krise.

Donald Trump er langt fra den første populist i amerikansk politikk, og han blir ikke den siste. Konflikten mellom ulike grupper i USA vil bare tilta det kommende tiår, uavhengig av dette valgresultatet.

Det handler om at store velgergrupper føler seg satt utenfor den historiske utvikling. Joe Biden har det neppe i seg å endre dette, velgernes lengsel etter "normalitet" vil derfor raskt snu seg til ny frustrasjon og ønske om endring igjen.

Heller ikke en Trump-seier vil løse de underliggende utfordringene i det amerikanske samfunn. Til det blir presset fra en framvoksende generasjon for sterkt.

Uansett utfall innebærer derfor dette valget slett ingen slutt på populismen, eller de dype konfliktene i det amerikanske samfunn.

Antakelig vil konfliktnivået bare øke i årene framover, med nytt spillerom for ulike typer populister - fra både høyre og venstre.

Og vi kan komme til å huske tilbake på Trump-perioden slik mange i dag ser tilbake på George W. Bushs presidentskap: slett ikke så verst når man sammenligner med dagens idiot på toppen.