Politimann brukte sørgende families kabel-TV for å se på porno

Familien hadde mistet sitt barn. En politimann har innrømmet å ha brukt familiens kabel-TV-konto til å kjøpe porno, mens han ventet på begravelsesagenten.

Den 44 år gamle politimannen Avi Maharaj i London vil trolig miste jobben etter hendelsen i London i februar 2018.

Han erkjente straffeskyld da han ble tiltalt for bedrageri ved domstolen i Westminster i London denne uken.

Mannen brukte en families konto på kabel-tv til å bestille tilgang til en pornokanal. Summen han bedro var 25,96 pund - cirka 277,81 kroner.

Bedrageriet skjedde i hjemmet til en familie som nettopp hadde mistet barnet sitt. Politimannen hadde kommet til familiens hjem. De hadde forlatt huset, etter det plutselige dødsfallet til barnet.

Politimannen var den eneste personen som var i huset. Han ventet på at begravelsesagenten skulle hente det døde barnet, da han logget seg inn for å se porno gjennom familiens konto.

- Politikonstabelens oppførsel er sjokkerende, og enda verre sett i lys av at han voktet boligen mens familien var borte, sa Sal Naseem under rettssaken, skriver The Guardian.

- Ikke bare var hans handlinger bedragersk, men det førte også til betydelig skade på den involverte familien, som måtte forholde seg til det plutselige dødsfallet til et familiemedlem, sa han og beklaget på vegne av politiet til familien som har måttet håndtere denne vanskelige saken i tillegg til tapet av sitt barn.