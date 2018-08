Politimann Daniel fikk nok: Lekset opp for foreldrene

- Har dere kontroll på hva slags kjøretøy deres ungdommer kjører?

Kommunepolitiet i Sverige har som oppgave å jobbe forebyggende, og det gjør kommunpolis Daniel til gangs.

- Har dere kontroll på kjøretøy som deres ungdommer kjører? Det er nemlig dere som foreldre som er ansvarlige for at de kjøretøy som blir brukt av deres ungdommer er korrekte og blir kjørt på en lovlig måte. Lovgiver kan også straffe foreldre om dere tillater deres barn å kjøre trimmede og ulovlige kjøretøy, skriver han på politiets FB-side.

Oppfordringen har fått stor oppmerksomhet på sosiale medier mandag.

Sjef Runar Karlsen i det norske Utrykningspolitiet kommenterer at foreldre bør ta en prat med barna om hva slags kjøretøy de kjører, hvordan de kjører og hvordan kjøretøy de sitter på med, men han sier at foreldre bør være forsiktig med å ta på seg ansvaret som teknisk kontrollør av kjøretøy.

LÅN BORT DEN BESTE BILEN: UP-sjef Runar Karlsen råder foreldre til å låne bort den beste bilen til barna.

- Farlig å ta teknisk kontrollansvar



- En fare ved at man som amatør og forelder i god mening inntar et teknisk kontrollansvar for sine barns kjøretøy, er i verste fall at det gir en falsk trygghet. Ukyndige kan lett overse vesentlige mangler og feil. Derfor er det bedre at man som foreldre bidrar med rådgivning og økonomisk støtte til kontroll på verksted, å la fagfolk gjøre jobben, sier Karlsen til Nettavisen.

Svenske Daniel kommer med sin oppfordring etter at mange ungdommer i kommunen kjører farlig, ulovlig og med ulovlige kjøretøy.

- Forskning viser at våre hjerner ikke er ferdigutviklet før 25-årsalderen og det som tar lang tid å utvikle er dømmekraften. Ungdommer ser ikke risiko og forstår ikke hvilke konsekvenser handlinger kan medføre, skriver han.

Han ber derfor foreldrene om å ta seg en prat med barna og gjerne prøvekjøre deres kjøretøy.

- Lån bort den beste bilen

Norges UP-sjef, Runar Karlsen, mener foreldre bør være forsiktig med å bli teknisk kontrollør av barnas kjøretøy.

- Man kan alltid sjekke at lys, og bremser fungerer og at dekkene er gode, men dagens kjøretøy har ofte mye lukket elektronikk. Bidra heller med gode råd og penger til en god service, sier han.

- Hva er ditt beste råd til foreldre?

- Ikke lån bort den dårligste bilen til barna. Skal de låne foreldrenes bil, så la dem låne den nyeste bilen. Snakk også med barna om at de ikke bør sette seg inn pirattaxier der de ikke vet noe om tilstanden til bilen eller sjåføren, sier Karlsen.

Mest sett siste uken