Politimann godtar forelegg for snoking i Vibeke Skofterud-saken

Politimannen erkjenner ikke straffskyld, men belastning med rettssak blir for stor.

Tidligere i år gjorde Bergensavisen det kjent at en rekke politibetjenter var ilagt forelegg etter å ha snoket i saken med dødsfallet til den tidligere skistjernen Vibeke Skofterud.

Det var i slutten av juli i fjor at hun døde i en ulykke på vannscooter. Politiet gjorde det også kjent at hun hadde høyere promille enn det som er tillatt ved føring av båt, som er på 0,8 promille.

Alle politibetjentene godtok foreleggene, med unntak av én. Mannen tilhørte på dette tidspunktet Vest politidistrikt. Mannen tilhører i dag et annet politidistrikt på Østlandet. Politibetjenten ble ilagt et forelegg på 2500 kroner, men nektet å betale.

Etter planen skulle han møte i Oslo tingrett onsdag, men har ombestemt seg og likevel bestemt seg for å godta straffereaksjonen.

Advokat Eva-Marie Stryker. Politimann siktet for 295 a og c. Oslo tingrett fredag 05.04.19. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

- Hovedforhandlingen er avlyst. Min klient erkjenner ikke straffskyld og er uenig i forelegget og begrunnelsen for det. Men han har likevel valgt å godta reaksjonen, sier mannens forsvarer Eva-Marie Stryker til Nettavisen.

- Han har besluttet at han ikke orker å stå i prosessen. Det er en kombinasjon av mange faktorer. Han hadde bestemt seg for å kjempe, men begynte å grue seg når det nærmet seg en hovedforhandling. Det har vært mye oppstuss om saken og det er en belastning å stå i retten som tiltalt. I tillegg risikerer han at det blir en ny runde i retten dersom han skulle vinne frem og Spesialenheten anker. Nå ønsker han bare å legge saken bak seg selv om han er uenig i at han har gjort noe straffbart.

Nettavisen har vært i kontakt med politimannen i 20-årene som ikke ønsker å kommentere saken.

Politiet har et eget sporingsprogram som skal forhindre at ansatte i politiet leter gjennom dokumenter av ren nysgjerrighet. Det var dette programmet som fanget opp politibetjentenes søk.

Vannscooterulykken skjedde natt til 29. juli i fjor. Skofterud ble 38 år gammel.

Det har ikke lykkes for Nettavisen å få kontakt med juridisk rådgiver i Spesialenheten for politisaker, Camilla Lie.