Politimann må i fengsel for overgrep mot 17-åring i politibil

En tidligere politimann i 30-årene er dømt til ti måneders fengsel for et overgrep mot en 17 år gammel jente i en sivil politibil.

Mannen og jenta traff hverandre gjennom sosiale medier sommeren 2018, ifølge dommen fra en tingrett i Viken. I januar 2019 avtalte de to å møtes fysisk for første gang.

Politimannen var på jobb og sa til sine kolleger at han skulle ut i lunsjen. Deretter tok han en sivil tjenestebil og hentet jenta på skolen, før de kjørte til en grusvei og overgrepet ble gjennomført i bilen. Ifølge retten er det enighet om at det ikke var tvang inne i bildet.

Senere møttes de to flere ganger uten at det var seksuell kontakt, før jenta anmeldte politimannen i mars 2019. Mannen ble pågrepet kort tid etter og sa opp sin stilling i politiet senere samme år.

Jenta har ifølge dommen vært under barnevernets omsorg i flere år, og har også vært fornærmet i en rekke andre sedelighetssaker. Under rettssaken avviste imidlertid politimannen at han visste at jenta var i en særlig sårbar livssituasjon, selv om han visste at hun bodde i fosterhjem eller institusjon. Retten mener likevel at mannens bakgrunn og hans øvrige kunnskap om jenta tilsa at han måtte ha visst at det var mulig at hun var i en sårbar livssituasjon.

Mannen ble imidlertid frifunnet for å ha brutt tjenesteplikten sin i forbindelse med forholdet til jenta.

I tillegg til overgrepet mot jenta er politimannen dømt for å ha brutt taushetsplikten da han sendte taushetsbelagt materiale fra en drapssak han var involvert i, til sin samboer.

Retten dømte mannen til ti måneders fengsel. I tillegg må han betale 50.000 kroner i oppreisning til jenta.

(©NTB)

