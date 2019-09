Politimann skal ha opprettet falsk Tinder-profil med bilder av fotballspiller i Eliteserien

Politimannen ble ilagt forelegg på 5000 kroner, men mener han ikke har gjort noe straffbart.

7. november i fjor skal en politimann på Østlandet ha opprettet en Tinder-profil med bilder av en profilert spiller i Eliteserien. Han tilhører en klubb på Østlandet i Norge.

Problemet var at spilleren ikke hadde gitt tillatelse til dette.

Politimannen, som er i aktiv tjeneste, ble ilagt et forelegg på 5000 kroner for brudd på straffelovens paragraf 202, som gjelder identitetskrenkelse.

Politimannen blir anklaget for å ha brukt en annens identitet for med forsett å oppnå en uberettiget vinning for seg selv eller andre, og påføre en annen tap eller ulempe.

I forelegget kommer det frem at politimannen konkret blir anklaget for å ha brukt den falske Tinder-profilen til å ta kontakt med andre brukere på sjekkeappen, for på denne måten å oppnå en uberettiget vinning.

Politimannen har nektet å betale forelegget og må senere i uken møte i Oslo tingrett.

Nettavisen har vært i kontakt med politimannen som nekter straffskyld. Han ønsker ikke å kommentere saken utover dette.

Eliteseriespilleren ønsker heller ikke å gi noen kommentarer.