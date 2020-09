Politimann tiltalt - frykter demonstrasjoner og innfører portforbud

Politimann tiltalt i USA etter at svart kvinne ble drept i mars

NEW YORK (Nettavisen): Det er tatt ut tiltale mot politimannen Brett Hankison etter at en svart kvinne ble skutt og drept under en husransakelse i byen Louisville i den amerikanske delstaten Kentucky i mars i år.

Mannen er ikke tiltalt for drap, men for å ha opptrådt på en farlig måte.

Beslutningen er tatt av en storjury i Kentucky. 26 år gamle Breonna Taylor ble drept under en husransakelse 13. mars. Taylor ble skutt åtte ganger da politiet uten forvarsel stormet leiligheten hennes for å gjennomføre en narkorazzia.

Det ble ikke funnet narkotika og hun var selv ikke mistenkt.

På bildet kan man se plakater med bilder av Breonna Taylor under en demonstrasjon i Frankfort i delstaten Kentucky tildigere i år. Foto: (Timothy D. Easley / AP / NTB scanpix)

To andre politioffiserer som var med på aksjonen er ikke tiltalt, melder CNN.

Dette skaper nå frykt om flere store demonstrasjoner, og det er nå innført portforbud i Louisville i 72 timer fra klokken 21 lokal tid, melder Daily Mail. Nasjonalgarden er også mobilisert. I flere måneder har det vært demonstrasjoner i Louisville der man har krevd at samtlige tre personer ble arrestert.

Familien fikk 12 millioner dollar

I midten av mars ble det klart at byen Louisville vil betale 12 millioner dollar i erstatning til Breonna Taylors mor etter at datteren ble drept av politiet.

Her er Tamika Palmer, moren til Breonna Taylor, under en demonstrasjon i Louisville 18. september i år. Foto: Jon Cherry/Getty Images/AFP

Myndighetene i byen besluttet også å gjennomføre en politireform som følge av at den 26 år gamle afroamerikanske kvinnen ble drept.

Taylor ble skutt i sin egen leilighet under en politiaksjon i forbindelse med et narkotikatips den 13. mars. Men det ble ikke funnet narkotika i leiligheten, og Taylor var ubevæpnet.

Breonna Taylors familie har gått til sak mot politiet, og millionerstatningen er del av et forlik.