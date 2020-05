Politimannen som hadde kneet på George Floyds nakke er pågrepet

Den tidligere politimannen Derek Chauvin er pågrepet.

Videoen der den tidligere politimannen Derek Chauvin har kneet på nakken til Floyd har skapt sterke reaksjoner.

Bildene viser hvordan politimannen presser et kne mot halsen til Floyd selv om sistnevnte ikke får puste. Ettersom minuttene går, slutter Floyd å snakke og bevege på seg. Samme dag blir han erklært død.

Nå melder lokale myndigheter at politimannen er pågrepet.

Det skriver blant andre CBS.

Alle de fire politifolkene som var til stede, fikk sparken, og det ble også gitt ordre om etterforskning, noe som er relativt uvanlig i slike saker. Vanligvis blir politifolkene permittert.

Protester

Uro og protester ble utløst av hendelsen som skjedde mandag.

Biler og butikker er satt i brann, og det er meldt om plyndring mange steder. Torsdag ble politistasjonen der Chauvin jobbet, satt fyr på.

Nasjonalgarden er utplassert i Minneapolis der det for fjerde dag på rad er opptøyer og protester etter at Floyd døde.

– Våre styrker er trent for å beskytte liv, bevare eiendom og sikre folks rett til fredelige demonstrasjoner, sier generalmajor Jon Jensen i Nasjonalgarden i delstaten Minnesota.

Sist gang nasjonalgarden i Minnesota ble satt inn for å håndtere opptøyer var i 2008.

Krav om granskning

Demokratene i Representantenes hus har nå krevd at justisdepartementet iverksetter en granskning av systematisk politivold mot afroamerikanere i USA.

Ifølge førsteamanuensis i historie, kultur og politikk, Deborah Kitchen-Døderlein, er protestene et forsøk på å tvinge myndighetene til å stille de fire involverte politifolkene for retten for drap.

Hun er klar på at USA er et samfunn preget av rasisme og fordommer mot svarte, og hun mener det under Donald Trump igjen er blitt mer sosialt akseptert å være åpent rasistisk. Samtidig har sinnet og frykten i en del av den hvite befolkningen økt.

– Fordommene mot svarte gir seg uttrykk i både åpen rasisme, skjult rasisme og privilegier for de hvite. Det at hvite er født med privilegier i USA, er det vanskelig for mange å erkjenne, sier hun.