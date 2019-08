Politimester innledet «nært vennskap» til lederkollega

Politimester Steven Hasseldal (49) i Øst politidistrikt har innledet en nær relasjon til en av sine nærmeste underordnede, som nå velger å ta permisjon.

I en epost til alle ansatte i Øst politidistrikt, fortalte Hasseldal i juni at han hadde utviklet et «nært vennskap» til Camilla Giske – leder for felles enhet for forebygging i politidistriktet.

Giske har nå fått permisjon, noe som påfører politidistriktet ekstrautgifter i millionklassen, skriver Politiforum, som omtalte saken først.

Hasseldal opplyste videre at de ønsket å se om dette kan «utvikle seg til noe mer».

– Politiet har klare etiske retningslinjer som blant annet beskriver forholdet mellom leder og underordnet. Disse er vi svært bevisst og har etter grundig vurdering funnet det best at en av oss tar permisjon for en periode. Etter en helhetsvurdering har vi blitt enige om at Camilla tar permisjon fra sin stilling som leder av felles enhet for forebygging i ett år, fra august måned, skrev politimesteren.

Ifølge politidistriktet er Giske utlånt til Politihøgskolen (PHS) i ett år, «med full arbeidsplikt», mens det er lyst ut et vikariat for stillingen hennes.

Øst politidistrikt vil både dekke Giskes lønn hos PHS og lønnen til vikaren. Politiforum skriver at de er kjent med at det har vakt sterke reaksjoner at politidistriktet på denne måten blir påført en ekstrakostnad i millionklassen.

Giske skriver i en SMS til Politiforum at hun har full tillit til at HR-avdelingen i Øst politidistrikt har håndtert hennes permisjonssøknad i tråd med gjeldende retningslinjer og praksis.

Politidirektør Benedicte Bjørnland kommenterer fredag saken slik overfor VG :

– Vårt budskap har vært at det er uaktuelt at de to lederne arbeider sammen så lenge de har en nær relasjon.

