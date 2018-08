Politirazzia mot MC-klubb

Politiet ransaker tirsdag ettermiddag lokalene til motorsykkelklubben Coffin Cheaters i Bybrua.

(Oppland Arbeiderblad): Vitner opplyser til Oppland Arbeiderblad at de har sett to-fire politibiler, flere politibetjenter og politihund på stedet.

Operasjonsleder Pål Andersen ved Innlandet politidistrikt bekrefter at politiet er på stedet.

– Vi skal ransake lokalene. Bakgrunnen er at vi i dag mottok en anmeldelse i forbindelse med tyveri fra ei hytte på Vingrom, opplyser Andersen.

Fra hytta skal det ha blitt stjålet en rekke gjenstander og inventar.

– Det meste av inventaret skal være stjålet. Vi har ikke helt oversikt, sier Andersen.

Det skal blant annet være snakk om hele kjøkkeninnredningen på hytta, og flere gjenstander skal være funnet i lokalene til Coffin Cheaters. OAs fotograf opplyser at det blant annet er blitt båret ut skap.

En mann i 30-årene er mistenkt i saken. Mannen er ifølge Andersen påtruffet av politiet i lokalene, og det vil bli tatt stilling til om mannen skal pågripes.

– Mannen er leietaker på hytta, sier Andersen.

Mannen skal ha folkeregistrert adresse i Odnesvegen hvor MC-klubben holder til.

– Er mannen tidligere straffedømt?

– Ingen kommentar, sier Andersen.

Det er ikke første gang politiet ransaker lokalene til Coffin Cheaters. OA skrev i 2014 om en ransaking etter at to menn ble siktet for kjøp og bruk av narkotika. De to mennene var medlem av MC-klubben. Politiet fant ingenting av interesse for saken i lokalene den gang.

Coffin Cheaters MC er ifølge Wikipedia er en motorsykkelklubb som opprinnelig oppsto i Australia. Klubben presenterer seg som en 1 prosent-klubb, det vil si at 99 prosent av alle MC-førere skal være lovlydige. De har seks avdelinger i Norge.

Politiet i Norge har erklært klubben som en organisert kriminell MC-klubb.

