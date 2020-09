Politisk kamp ventes etter Ruth Bader Ginsburgs død

Høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg, som anses som svært liberal, døde fredag. President Donald Trump har nå muligheten til å utnevne en tredje høyesterettsdommer etter et dødsfall som ryster USA.

Hun døde av komplikasjoner som følge av kreft i bukspyttkjertelen, opplyser domstolen. Hun ble 87 år gammel.

Ginsburg ble ansett som en av domstolens fire liberale dommere. Hun ble utnevnt av Bill Clinton i 1993.

Trump kan utnevne ny dommer

Dødsfallet åpner opp for at president Donald Trump før valget kan utnevne en ny høyesterettsdommer for å erstatte Ginsburg. Om han gjør det, vil det trolig bety at det konservative overtallet i domstolen blir ytterligere styrket.

Siden Republikanerne har et knapt flertall i Senatet, står de i utgangspunktet fri til å utpeke en ny dommer, men flere av dem har uttalt seg som kritiske til å stemme på det så nær en presidentvalgkamp. Det er derfor usikkert om senatets leder Mitch McConnell, som allerede har sagt at de skal stemme på en ny dommer før valget, får gjennom Trumps valg.

Hvis Ginsbergs sete ikke er besatt før presidentvalget i november, kan det ha store konsekvenser for presidentvalget, spesielt fordi det vil oppildne tilhengerne av både Biden og Trump. Da Høyesterettsdommen Antonin Scalia døde i februar 2016, før presidentvalget samme høst, utsatte den republikanske majoriteten i Senatet å erstattet setet hans til etter valget med begrunnelsen om at folket måtte få en stemme i avgjørelsen om ny høyesterettsdommer.

Det kan trolig ha spilt en rolle i at Trump faktisk ble valgt.

Ville ikke erstattes før valget

Trump, som talte under et valgkamparrangement i Minnesota da Ginsburgs bortgang ble kjent, ble orientert om dødsfallet av reportere på stedet først etter at han hadde forlatt scenen.

– Døde hun akkurat? Det visste jeg ikke. Hun levde et utrolig liv. Hva annet kan man si, var Trumps umiddelbare respons. Han sa ingenting om å fylle Ginsbergs sete i domstolen.

Kun noen dager før hun gikk bort, dikterte Ginsburg en uttalelse til barnebarnet Clara Spera, der hun oppfordrer Trump til å ikke utnevne noen ny dommer før valget.

– Mitt mest brennende ønske er at jeg ikke blir erstattet før en ny president blir tatt i ed, heter det i uttalelsen, som er gjengitt av NPR.

I dag sitter det fem dommere som anses som konservative, og fire, blant dem Ginsburg, som anses som liberale. I løpet av sin presidentperiode har Trump allerede utnevnt to dommere som anses som konservative, i Neil Gorsuch og Brett Kavanaugh.

Republikanernes flertallsleder i Senatet, Mitch McConnell, har allerede gjort det klart at Senatet vil holde avstemning for en eventuell Trump-kandidat.

Biden ber Senatet vente

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden sier det er den som vinner valget som bør få nominere en ny kandidat til høyesterett.

– Det finnes ikke tvil, og la meg være helt tydelig her, om at det er velgerne som bør velge presidenten, og presidenten som bør velge dommeren, sier han i en uttalelse.

– Det amerikanske folk bør få si sin mening om hvem som blir den neste høyesterettsdommeren. Derfor bør ikke denne plassen bli fylt før vi har en ny president, tvitrer Demokratenes mindretallsleder i Senatet, Chuck Schumer.

Schumers uttalelse er en ordrett kopi av en uttalelse McConnell kom med etter at den konservative høyesterettsdommeren Antonin Scalia døde i 2016, mens Barack Obama fortsatt var president.

Hylles av det politiske USA

Høyesterettsjustitiarius John Roberts sier i en uttalelse fra høyesterett at USA har «mistet en jurist av historisk kaliber».

– Vi i høyesterett har mistet en høyt aktet kollega. I dag sørger vi, men med visshet om at framtidige generasjoner vil huske Ruth Bader Ginsburg slik vi kjente henne – som en utrettelig og resolutt forkjemper for rettferdighet.

– Hun dediserte mange av sine 87 bemerkelsesverdige år til kampen for rettferdighet og likestilling, og hun inspirerte mer enn én generasjon kvinner og jenter, sier tidligere president George W. Bush i en uttalelse.

Den tidligere demokratiske presidenten Jimmy Carter omtaler Ginsburg som et «fyrtårn for rettferdigheten».

– Vi står sammen med utallige amerikanere som sørger over tapet av en virkelig stor kvinne, heter det videre.

Hillary Clinton, tidligere utenriksminister og Demokratenes presidentkandidat i 2016, skriver på Twitter at Ginsburg «banet vei for så mange kvinner, inkludert meg. Det vil aldri være noen andre som henne. Tusen takk, RBG».

