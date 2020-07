Polsk politi jager ekssoldat og pumaen hans

Polsk politi er på jakt etter en tidligere soldat som rømte inn i en skog med pumaen sin for å unngå å overgi den til en dyrehage.

Rundt 200 polititjenestepersoner har vært i aksjon i tre dager for å finne Afghanistan-veteranen og det store kattedyret.

Denne typen farlige dyr er ulovlig å ha som kjæledyr i Polen, og mannen ble beordret til å overgi dyret til en dyrehage.

Men da tjenestepersoner dro til huset hans for å hente pumaen fredag, ble de truet med kniv. Mannen rømte deretter med pumaen i bånd.

– Den er ikke en kosete leke. Det er et av de farligste dyrene i verden, og den kan være en reel fare for folks liv, sier Ewa Zgrabczynska, sjef for den zoologiske hagen i Poznan vest i Polen.

Ifølge lokale medier kjøpte mannen pumaen i Tsjekkia for seks år siden.

Ekssoldaten har også fått støtte. Ordfører Dariusz Wojtowicz i den sørlige byen Myslowice ber myndighetene ta «et mer humant blikk på saken».

– Kjærlighet for dyret og en hjerteløs rettsbestemmelse har tvunget ham til å flykte, skriver ordføreren på Facebook.

