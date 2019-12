Pompeo advarer Irak om at USA vil «forsvare folket sitt» etter ambassadeangrep

USAs utenriksminister Mike Pompeo advarer Irak om at USA kommer til å forsvare seg, etter at militsmedlemmer tok seg inn i USAs ambassade i Bagdad.

– Død over Amerika! lød et av slagordene da demonstranter for første gang på flere år klarte å ta seg fram til den tungt bevoktede ambassaden.

Militsmedlemmene og deres tilhengere klarte å sette fyr på resepsjonsområdet. Sikkerhetsstyrker og amerikanske ambassadevakter klarte dretter å presse dem tilbake med tåregass og sjokkgranater.

USAs president Donald Trump anklager Iran for å ha stelt i stand et angrep på ambassaden.

– De kommer til å bli stilt helt og holdent til ansvar, tvitrer Trump, som legger til at han forventer at irakiske styrker beskytter ambassaden.

Iraks statsminister krever at folkemengden forlater området umiddelbart.

Flere titall militskrigere og demonstranter hadde kort tid tidligere brutt seg gjennom det enorme ambassadekompleksets ytterste vegger. Det gjorde de ved å smadre en bilport, men de ble stanset rundt fem meter inne i en korridor, 200 meter fra hovedbygningen.

Pompeo advarer

USAs utenriksminister Mike Pompeo skal ha gjort det klart at USA «kommer til å forsvare folket sitt, som er der for å støtte et selvstendig og uavhengig Irak».

Det sa Pompeo i en telefonsamtale med Iraks statsminister Adel Abdel-Mahdi og med president Barham Saleh.

Begge to skal ha forsikret Pompeo om at de skulle garantere sikkerheten til amerikanske borgere i landet.

Ambassadøren i sikkerhet

Den voldsomme protesten skjer etter at 25 krigere fra en Iran-støttet irakisk milits ble drept i amerikanske luftangrep for to dager siden.

Demonstrantene er en del av begravelsesfølget for flere av de drepte. Etter begravelsene i Bagdad nyttårsaften gikk de videre til den tungt bevoktede grønne sonen, som huser ambassader og regjeringskontorer.

En strøm av menn, mange av dem i uniform, samt flere kvinner, gikk rett gjennom veisperringene som vanligvis hindrer folk flestes tilgang til den grønne sonen.

Brennende flagg

Sikkerhetsvaktene trakk inn i ambassadekomplekset, mens flere demonstranter satte opp protesttelt utenfor, kastet stein og vannflasker og knuste overvåkingskameraer.

Reuters siterer kilder i Iraks utenriksdepartement på at USAs ambassadør og flere andre ansatte er blitt evakuert fra ambassaden. AFPs kilde avviser imidlertid at noen er evakuert og legger til at ambassadør Matthew Tueller har vært på ferie utenfor Irak i to uker.

Demonstrantene satte fyr på amerikanske flagg og hengte opp gule flagg tilhørende militsen Hizbollah-brigadene (Kataeb Hizbollah). USAs angrep mot militsen har vakt raseri og kraftig fordømmelse i Irak.

– Parlamentet må kaste ut USAs soldater, hvis ikke gjør vi det, står det på en av plakatene i folkemengden utenfor ambassaden.

Bagdad-regjeringen kaller angrepene et åpenbart brudd på irakisk suverenitet og sier at forholdet til USA, som har over 5.000 soldater i landet, står på spill.

(©NTB)