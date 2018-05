Pompeo: Israels dokumentasjon av Irans atomprogram er ekte

USAs utenriksminister, Mike Pompeo, sier Israels dokumentasjon på at Iran har et hemmelig atomprogram og har brutt atomavtalen er ekte.

Pompeo, som nylig var på besøk i Israel, sier han ble informert og funnene av statsminister Benjamin Netanyahu søndag.

– Vi har visst om dette en stund og diskuterte det da vi møttes. Jeg vet mange snakker om at dokumentasjonen ikke er ekte, men jeg kan bekrefte at det er de, sier Pompeo.

Han understreker at USA fortsatt gjennomgår dokumentene og at det er mye ny informasjon å ta stilling til.

President Donald Trump truer med å trekke USA fra atomavtalen med Iran innen 12. mai, og Netanyahu mener Israels dokumentasjon viser at dette er helt nødvendig. Han mener å kunne føre bevis for at atomavtalen bygger på en bløff og anklager Iran for å ha hatt «et hemmelig våpenprogram som de i årevis har skjult for verdenssamfunnet».

– Overholder avtalen

Samtidig konkluderer Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), som overvåker det iranske atomprogrammet og landets installasjoner tett, med at Iran overholder avtalen som trådte i kraft i 2016.

I henhold til avtalen har Iran bygd ned sitt atomprogram slik at det ikke lenger kan benyttes i våpenproduksjon og åpnet sine atomanlegg for inspeksjoner utenfra.

Gammelt nytt

Også EUs utenrikssjef Federica Mogherini har sett på dokumentene, og hun mener det ikke er hold i Israels påstander.

– Så vidt jeg kan se setter ikke statsminister Benjamin Netanyahu spørsmålstegn ved Irans overholdelse av avtalen, sier Mogherini.

Sveriges tidligere statsminister Carl Bildt, som var blant de første til å kommentere Netanyahus utspill, sier han ikke kan se at Israels statsminister har lagt fram noe nytt.

– Dette bekrefter at Iran stengte ned sitt atomvåpenprogram i 2003, men at landet fortsatte sine teknologiske forsøk. Alt dette er i prinsippet velkjent. Iran anklages ikke for å ha brutt atomavtalen fra 2015, tvitrer Bildt.

(©NTB)

