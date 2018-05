Pompeo ønsker samarbeid med Europa mot Iran

USAs utenriksminister Mike Pompeo sier at USA ønsker å samarbeide med Europa mot Iran, trass i at USA har trukket seg fra atomavtalen.

– Jeg håper at vi i dagene og ukene framover kan bli enige om en avtale som fungerer, som virkelig beskytter oss mot ikke bare Irans atomprogram, men også deres raketter og deres ellers ondsinnede oppførsel, sa Pompeo til Fox News søndag.

Samme dag sa USAs nye nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton at USA ikke utelukker sanksjoner mot europeiske selskaper som fortsetter å handle med Iran.

– Jeg tror europeerne etter hvert vil se at det er i deres interesse å gå med på dette, sa han til CNN. Han mener at Iran har benyttet seg av handelen som atomavtalen åpnet for, til å styrke seg militært.

President Donald Trump kunngjorde i forrige uke at USA trekker seg fra atomavtalen med Iran, men både Frankrike, Tyskland og Storbritannia har gjort det klart at de vil holde på avtalen.

USAs ambassadør i Tyskland sa deretter at europeiske bedrifter må starte nedtrappingen av sin virksomhet i Iran, som atomavtalen åpnet for, men EU og europeiske regjeringer har gjort det klart at de vil søke å beskytte europeiske investeringer og handel i Iran.

(©NTB)

