Pompeo roser Mexico for å ha bremset migranttilstrømningen

Under et besøk i Mexico by takket USAs utenriksminister Mike Pompeo Mexico for å ha bremset strømmen av migranter og asylsøkere til USA.

I et møte med Mexicos utenriksminister Marcelo Ebrard takket Pompeo Mexico for å ha trappet opp tiltakene for å bremse migrasjonen.

Ebrard sa i en pressemelding at på grunn av nedgangen i antall migranter som tar seg gjennom landet, ser Mexico ikke noe behov for å gå inn i en avtale med USA om tredjeland, som ville kreve at alle asylsøkere som passerer gjennom Mexico, måtte søke asyl der framfor i USA.

Lettere tone

Møtet viser at tonen er blitt noe lettere mellom USA og Mexico etter at president Donald Trump i begynnelsen av juni truet med å innføre høy toll på alle mexicanske produkter om ikke landet tok alvorlige skritt for å bremse strømmen av migranter.

Den mexicanske regjeringen satte i juni inn flere tusen soldater og politifolk langs grensene mot Guatemala i sør og USA i nord for å bremse migrantene, noe som har bidratt til en 28 prosents nedgang i antall migranter ved grensa til USA.

Asylsøkerne kommer stort sett fra de tre mellomamerikanske landene Guatemala, Honduras og El Salvador, som rives i filler av bandevold, fattigdom og narkokriminalitet. Mange kommer også fra Haiti, Cuba og land i Afrika.

Bilkolonne blokkert

Etter møtet ble Pompeos bilkolonne blokkert av en av advokatene til narkoforbryteren El Chapo, Joaquín Guzmán, som nylig ble dømt til livsvarig fengsel i USA.

Advokaten krevde at de 12,6 milliarder dollar Guzmán ble dømt til å betale tilbake, skal gå til Mexico og ikke til USA.

Etter møtet i Mexico reiste Pompeo videre til El Salvador for å møte president Nayib Bukele.