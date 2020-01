Pompeo sier han vil granske mulig overvåking av USAs Ukraina-ambassadør

USAs utenriksminister Mike Pompeo lover å granske om USAs Ukraina-ambassadør ble overvåket av presidentens støttespillere, men sier han tror det ikke stemmer.

Utenriksministeren har i flere dager ikke svart på oppfordringer om å kommentere meldingene, men brøt tausheten fredag.

Saken ble kjent da demokratene i Representantenes hus tidligere i uken offentliggjorde en stor mengde dokumenter knyttet til riksrettssaken mot president Donald Trump.

Der gjengis blant annet tekstmeldinger sendt mellom Trumps allierte i Ukraina, som kan tolkes som om USAs Ukraina-ambassadør Marie Yovanovitch ble overvåket. I meldingene diskuteres blant annet muligheter for å få henne vekk. Yovanovitch ble plutselig fjernet fra stillingen i mai.

I to intervjuer med konservative amerikanske medier sier Pompeo, som var Yovanovitchs sjef, at han ikke har hørt noe om mulig overvåking tidligere.

– Vi vil gjøre alt vi trenger for å evaluere om det var noe som skjedde der. Jeg mistenker at mye av det som er rapportert, til slutt vil vise seg å være feil, men det er mitt ansvar som utenriksminister å sikre at vi evaluerer og etterforsker, sier Pompeo.

Politiet i Ukraina har startet etterforskning av den mulige overvåkingen av ambassadøren. Innenriksdepartementet sier de ikke vil blande seg inn i intern, amerikansk politikk.

– Men de publiserte beskjedene inneholder opplysninger om mulige brudd på ukrainske lover, heter det i en pressemelding fra departementet.