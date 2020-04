Popcornet smaker ikke godt når folk dør

Donald Trump har overlevd alt så langt. Men nå er det slutt. Når folk dør i hopetall, er det plutselig ikke så gøy å ha en underholdningsartist i det hvite hus.

USA har passert 61 000 som er døde av Covid-19, koronaviruset. Ingen land har flere døde, selv om det er langt færre enn både Spania, Italia og flere målt i andel av befolkningen.

President Trump har håndtert krisen slik han pleier å gjøre, med løgn, ansvarsfraskrivelse og selvskryt. I den grad han innrømmet å ha tatt feil så er det fordi han etter eget utsagn har lyttet til ekspertene, som dessverre ikke visste bedre.

Frem til krisen hadde Trump på mange måter levert til sine kjernevelgere. Arbeidsledigheten hadde gått ned og fiffen i Washington, bestående av politikere, byråkrater og journalister, fikk seg sine daglige tweets i trynet. Hva mer kunne man forlange av sin president. Han hadde skaffet deg en jobb på dagtid og sto for underholdningen på kveldstid. Det var bare å hente popcornet, sette seg foran TV‘n og klappe.

Hvis man et lite sekund glemmer at Trump har verdens kanskje mektigste jobb så er det jo lov å la seg underholde. Det er som en 50-års reunion av Paradise Hotel hvor gutta fortsatt tror de er like kule, men dessverre ikke har plukket opp noe som helst livsvisdom siden sist.

Poenget er at koronakrisen rammer kjernevelgerne. Det er ikke en statsleder fra Langtvekkistan som Trump kanskje har truet bitte litt. Det er ikke et kongressmedlem som har fått et nytt kallenavn. Det er ikke presidenten som lyver om noen makroøkonomiske tall som de færreste forstår noe av likevel.

Dette er vanlige mennesker som blir alvorlig syke og hvor mange dør. Dette er familiemedlemmer, venner og arbeidskolleger. Det kunne like gjerne vært en selv. Dette er noe kjernevelgerne ser med egne øyne.

Det skjer ikke i Washington. Det skjer «in my own backyard». Da er det plutselig ikke like relevant hva Fox News og andre Trump-vennlige medier sier.

Tallene bekrefter også at Trump er i trøbbel. I starten av krisen fikk Trump et lite oppsving på sin «approval rating». Mindre enn ledere pleier å få når nasjonen er i krise, men likevel. Nå derimot, er trenden nedadgående, og har vært det i hele april. En «approval rating» på dagens 42,6 prosent er ikke noe å skryte av.

Nå er det også meningsmålinger som viser at demokratenes presidentkandidat Joe Biden vil vunnet over Trump om det var valg i dag. Det bekrefter at populariteten er dalende for mannen med det røde slipset.

Dårlige meningsmålinger er ikke noe problem for Trump. Han tror ikke på dem. Han har bare tillit til de gode. Kampanjemedarbeidere som hevder at det finnes dårlige meningsmålinger kan snarest finne seg noe annet å gjøre.

Trumps kjernevelgere får med seg hva som skjer i sitt eget nabolag de også. De synes det er gøy når Trump skjeller ut en selvhøytidelig CNN-journalist i alt for dyr dress. Men popcornet smaker ikke så godt når folk dør.