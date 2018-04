Pornoskuespiller saksøker Trump for injurier

Pornoskuespilleren som hevder å ha hatt en affære med Donald Trump, trapper opp kampen i rettsvesenet og saksøker presidenten for ærekrenkelser.

Stephanie Clifford, bedre kjent under artistnavnet Stormy Daniels, leverte søksmålet i en føderal domstol i New York mandag.

Sakens kjerne er en Twitter-melding fra presidenten der han avfeide en tegning som ifølge Daniels viser en mann som truet henne i 2011.

– En tegning flere år etterpå om en ikke-eksisterende mann. En total svindel som gjør de falske nyhetsmediene til latter. (Men de vet om det)! tvitret Trump tidligere i april.

Det var en reaksjon på at Daniels under et TV-program presenterte en tegning av en uidentifisert mann som hun sier truet henne på en parkeringsplass i Las Vegas til å holde tett om det påståtte forholdet til Trump.

I mandagens søksmål betegnes presidentens Twitter-melding som «usann og ærekrenkende». Det hevdes videre at presidenten «visste at denne usanne, nedsettende uttalelsene ville bli lest av folk i hele verden», og at Daniels har blitt utsatt for drapstrusler og trusler om fysisk vold.

Daniels har fra før saksøkt Trump og hans advokat Michael Cohen. Hun hevder hun hadde sex med Donald Trump i 2006 og at Cohen betalte henne 130.000 dollar bare noen dager før valget i 2016, for å få henne til å holde tett om det påståtte seksuelle forholdet. Daniels måtte signere en taushetserklæring, som hun nå prøver å få opphevet.

