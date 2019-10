Pornostjerne kom seg inn i politiets aller helligste

New Yorks ordfører: - Hvordan i all verden greide hun det?

NEW YORK (Nettavisen): Den tyske pornostjernen Annania Ucatis har havnet på forsiden her i New York etter at hun greide å få til en eksklusiv rundtur inne på politiets hovedkvarter i New York.

Bilder og video som kvinnen har lagt ut på Instagram, viser at hun fikk en full guidet tour på hovedkvarteret, der hun også kom inn i flere rom som mange på politistasjonen mener hun absolutt ikke burde hatt tilgang til.

Annania Ucatis har også lagt ut en video på over tre minutter som viser rundturen hun har hatt i New York og hos politiet.

Saken har fått mye omtale i NY Post og flere i politiet har reagert sterkt på at hun fikk komme seg inn i bygget - ikke minst at hun fikk tilgang til rom der politiet driver med overvåking.

Saken har fått flere oppslag i NY Post denne uken. Foto: NY Post

Hendelsen ble første gang omtalt på tirsdag, en drøy uke etter at bildene ble lagt ut. Og på torsdag går borgermesteren i New York, Bill de Blasio, ut og kommenterer hendelsen.

- Jeg kan ikke skjønne hvordan i all verden det skjedde, sier de Blasio, ifølge NY Post.

Politiet i New York skal nå granske hendelsen og komme til bunns i hvorfor og hvordan det skjedde

- Jeg har bare hørt begynnelsen av dette og jeg liker ikke det jeg hører, sier de Blasio.

Pornostjernen, kjent fra filmer som «Big Tit A-List» og «Fast & Sexy», fikk blant annet filme fritt inne på Real Time Crime Center, og utenfor kontoret til politisjefen James O’Neill.

NY Post skriver at mannen som godkjente rundturen var den høytstående politimannen Anthony Raganella, som er lederen av Disorder Control Unit - enheten som skal holde kontrollen under kaotiske hendelser som demonstrasjoner og terrorangrep.

Her poserer Anthony Raganella med den tyske pornostjernen. Foto: Instagram: @annina_uca

Ragnella, som også stilte opp på flere bilder med pornostjernen, vil trolig bli utsatt for en intern etterforskning hos politiet som en følge av hendelsen.

- Vi skal til bunns i dette, sier en annen høytstående politimannen i NYPD, Benjamin Tucker, til NY Post.

Annina Ucatis har benektet at det var noen i politiet som satte opp rundturen for henne og sier at det ble gjort av en venn.

