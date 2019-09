Pornostjernen Stormy Daniels vil få fire millioner etter å ha blitt arrestert på en stippeklubb

Pornostjernen Stormy Daniels har inngått et forlik etter at hun ble arrestert på en strippeklubb for å ha befølt gjestene på en upassende måte.

Pornostjernen Stormy Daniels har inngått et forlik etter at hun ble arrestert på en strippeklubb i Ohio i juli 2018, melder NBC News.

Etter å ha blitt arrestert, gikk Daniels til søksmål mot byen Columbus i delstaten.

NBC News melder fredag kveld at partene har inngått forlik, og at Stormy Daniels mottar 450.000 dollar mot at hun dropper det sivile søksmål mot byen.

450.000 dollar tilsvarer like over fire millioner norske kroner.

Forliket må formelt sett gjennom bystyret, som skal godkjenne forliket 7. oktober.

Stormy Daniels ble arrestert på strippeklubben Sirents Gentlemen's Club 11 juli i fjor, og ble siktet for å ha tatt på kunder på en upassende måte. Saken ble kort tid senere henlagt.

Hennes advokater hevder politiet arresterte henne for å beskytte president Donald Trump, som hun hevder å ha hatt et forhold med for litt over et tiår siden.

Trump benekter å ha hatt sex med Daniels

I august ble det gjennom New York Times kjent at det er innledet etterforskning etter hysj-penger som ble gitt til Stormy Daniels.

Amerikansk påtalemyndighet skal ifølge avisen ha stevnet Trump Organization for å undersøke selskapets rolle i hysj-pengene betalt under presidentkampanjen i 2016.

Donald Trump benekter å ha hatt sex med Daniels. Hun fikk imidlertid utbetalt 130.000 dollar av Trumps daværende advokat Michael Cohen foran presidentvalget i 2016. Det hevder hun var betaling for å få henne til å holde tett om saken.

Cohen har tidligere erkjent overfor spesialetterforsker Robert Mueller at han betalte hysj-penger til Daniels og en tidligere Playboy-modell, Karen McDougal, for å påvirke presidentvalget i 2016.

Uten å nevne Trumps navn, sa Cohen at han gjorde dette på vegne av «kandidaten til et føderalt embete», noe som utvilsomt viser til Trump.

Trump kalte Cohen en løgner etter uttalelsene.

(Nettavisen/NTB)