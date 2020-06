Portforbudet opphevet i Minneapolis

Innbyggere i Minneapolis og nabobyen St. Paul lever ikke lenger med portforbud og delstatspoliti og reservister i nasjonalgarden kan snart vende hjem.

Både Minneapolis og St. Paul opplevde voldelige protester og plyndring etter at George Floyd ble drept da han ble pågrepet av politiet i Minneapolis 25. mai.

Den siste uken har demonstrasjonene for det meste gått rolig for seg. Fredag møtte om lag tusen demonstranter opp i St. Paul og hundrevis deltok i en markering nær U.S. Bank Stadium i Minneapolis.

Guvernør Tim Walz roser de fredfull demonstrasjonen og sier det bidrar til raskere endring i politiet i Minneapolis.

Fredag innførte byrådet forbud mot kvelertak og påbyr politiet å rapportere og gripe inn mot kolleger som uberettiget bruker makt.

Politimannen som presset kneet mot Floyds nakke i flere minutter, er siktet for drap, og tre andre er siktet for medvirkning.

