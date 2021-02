Portugals helsevesen på bristepunktet - Norge forbereder hjelp

Helsedirektoratet undersøker muligheten for å sende et norsk helseteam til Portugal.

OSLO (Nettavisen): Norsk helsepersonell kan bli sendt til Portugal som nå står midt i en ny og dødelig smittebølge med koronaviruset. Bildet av køer med ambulanser utenfor landets sykehus har dominert i nyhetene.

Så langt har Portugal registrert 13.257 koronarelaterte dødsfall. Dødsraten, 362,86 døde per 1 million innbyggere i uke 2 og 3, er den høyeste i EU/EØS og Storbritannia.

- Gigantisk press

Portugals statsminister Antonio Costa sa i en TV-tale denne uken at landets sykehus er under «gigantisk press».

- Vi forbereder muligheten for å sende hjelp, slik at vi kan være klare hvis forespørselen kommer, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til Nettavisen og understreker at det vil være regjeringen som tar den endelige beslutningen.

I fjor vår dro et innsatsteam med norsk helsepersonell til Lombardia-regionen og det som da var episenteret i pandemien. Her bisto de italienske kolleger. En av dem var akuttsykepleieren Linn Myhrstad som ble kåret til Årets navn i Nettavisen i 2020.

- Hvis Norge skal gi et bidrag til Portugal, kan det være snakk om bruke de samme mekanismene som den gang, men også annen hjelp kan vurderes, sier Guldvog.

Denne uken ankom et tysk helseteam til Portugal.

- Vi takker for alle tilbud om støtte fra ulike europeiske partnere. De uttrykker verdien av solidaritet og styrker opplevelsen av å høre til i en union, skrev Portugals statsminister António Costa på Twitter onsdag, der han ønsket det tyske teamet velkommen.

