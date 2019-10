Presenterer politisk plattform for rødgrønt storfylke

Sp, Ap, MDG og SV er blitt enige og vil styre storfylket Viken sammen. Alle partiene var imot Viken-sammenslåingen.

Ap, MDG, SV og Sp er blitt enige om en felles plattform for et rødgrønt fylkesråd i Viken. Tirsdag klokka 12 presenterer de den politiske plattformen på en pressekonferanse på Skårer gård i Lørenskog.

- Jobbe for oppløsning

Alle de fire rødgrønne partiene som nå danner fylkesråd, var mot Viken-sammenslåingen. Det har vært et sentralt krav fra Sp i forhandlingene at de skal jobbe for at Viken blir oppløst så snart som mulig, skrev Budstikka lørdag.

Ifølge Dagbladet er partiene nå blitt enige om å jobbe for oppløsning av storfylket, som formelt opprettes fra nyttår. Det er fylkene Østfold, Akershus og Buskerud som slås sammen.

Om Dagbladets opplysninger stemmer, er det likevel flere forutsetninger som må falle på plass før nye Viken kan skrotes. Enigheten om oppløsning forutsetter at de rødgrønne tar regjeringsmakten ved valget i 2021 og støtter en reversering av regionformen på dette punktet.

Får parlamentarisk styre

Viken får et parlamentarisk styre med et fylkesråd, på samme måte som Oslo og byrådet.

Fylkesvalget i det nye Viken fylke ga Ap 25,5 prosent, Sp 12,8 prosent, MDG 7,1 prosent og SV 4,6 prosent.

- Jeg er glad for at de fire partiene nå har en felles ambisjon om å finne sammen, og styre Viken sammen. Jeg har stor tro på at vi blir enige om en felles plattform etter det tydelige mandatet velgerne har gitt oss, uttalte fylkesrådskandidat Tonje Brenna (Ap) 13. september da partiene hadde funnet sammen.