Preses Helga Haugland Byfuglien går av

Biskop Helga Haugland Byfuglien har vært preses i Bispemøtet siden 2011. Nå varsler hun at hun vil fratre stillingen. Avskjedsgudstjenesten blir i Nidaros domkirke 26. januar.

- I juni neste år fyller jeg 70 år, og jeg har bestemt meg for å slutte før oppnådd aldersgrense. Jeg fratrer som preses i Bispemøtet ved utgangen av februar 2020, og har i dag levert min oppsigelse til Kirkerådet. Jeg har også informert de andre biskopene og Nidaros bispedømmeråd og de ansatte i Nidaros domprosti om dette, sier Byfuglien i en pressemelding fra Den norske kirke mandag.

I helgen ledet Byfuglien konfirmasjonen til prinsesse Ingrid Alexandra i Slottskapellet sammen med Oslo-biskop Kari Veiteberg.

Første kvinne

Byfuglien ble Den norske kirkes aller første preses i fast stilling i 2011. Hun ble samtidig den første kvinne som ledet bispekollegiet. Hun var tidligere biskop i Berg bispedømme.

Som preses har hun vært biskop i Nidaros bispedømme, med Nidaros domprosti som sitt særlige tilsynsområde.

- Jeg er dypt takknemlig for en rik, spennende og utfordrende tjeneste i vår kirke, sier biskop Helga Haugland Byfuglien i pressemeldingen.

TAKKNEMLIG: Presens Helga Haugland Byfuglien er takknemlig for karrieren hun har hatt. Her er hun fotografert utenfor domkirken i Stavanger. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix.

Kjempet for homofil vielse

Byfuglien har brukt sin teologiske og personlige forstand til å argumentere for homofilt ekteskap også i Kirken. I 2017 var kampen kronet med seier da Kirken endelig vedtok en liturgi som åpner for likekjønnet vielse i Kirken. Kampen var imidlertid lang og hard, med motstridende oppfatninger også internt blant biskopene.

- Jeg erkjenner at to personer av samme kjønn kan elske hverandre og ønske å leve sammen. Jeg mener at de skal få samme rammer som heterofile for sitt samliv. For meg er det ikke avgjørende at de er av samme kjønn, sa Byfuglien til Nettavisen den gang.

Selv har hun vært gift med Tore Byfuglien, også han prest og teolog, i over 40 år. Sammen har de tre barn og fem barnebarn.