President Donald Trump innfører unntakstilstand i USAs hovedstad Washington i dagene før og etter Joe Bidens innsettelsesseremoni 20. januar.

Beslutningen gjør det mulig for det amerikanske sikkerhetsdepartementet og føderale etater å koordinere arbeidet med å sikre byen med lokale myndigheter.

Unntakstilstanden kommer fem dager etter at en mobb av Trump-tilhengere stormet Kongressen samtidig som resultatet av presidentvalget ble godkjent. To mennesker ble drept og tre andre mistet livet i opptøyene.

Trumps unntakstilstand gjelder fra mandag 11. januar til mandag 24. januar.

Washingtons ordfører Muriel Bowser har fra før erklært unntakstilstand til dagen etter Biden er tatt i ed.

Tidligere mandag oppfordret Browser og guvernør Ralph Northam i Virginia og Maryland-guvernør Larry Hogan folk om å holde seg borte fra innsettelsesseremonien på grunn av forrige ukes voldelige opptøyer og frykten for den pågående, dødelige koronapandemien.

Frykter vold over hele USA



FBI frykter væpnede demonstrasjoner i alle USAs 50 delstatshovedsteder samt Washington i dagene fram mot innsettelsen av Joe Biden som president. Pentagon har på sin side godkjent at 15.000 soldater fra Nasjonalgarden utplasseres under seremonien neste uke.

I et internt FBI-notat advares det om at landsomfattende protester kan bryte ut senere denne uka og vare fram til og med innsettelsen 20. januar, ifølge to kilder med kjennskap til notatet som nyhetsbyrået AP har snakket med.

Etterforskerne tror noen av personene bak planene er medlemmer av ekstremistgrupper, ifølge kildene. ABC News rapporterte først om FBI-notatet mandag.

– Væpnede protester er under planlegging ved alle 50 delstatsforsamlingene fra 16. januar og minst til og med 20. januar, heter det i notatet, ifølge en av kildene.

I tillegg planlegges det ifølge FBI væpnede protester ved Kongressen i Washington fra 17. til 20. januar. Slike FBI-notater sendes ut til politistyrker over hele landet.

Identifisert væpnet gruppe

ABC News skriver at FBI de siste dagene har fått informasjon om en gruppe som tar til orde for å storme både lokale og føderale domstoler og administrasjonsbygg dersom Trump avsettes før innsettelsesdagen. Gruppen planlegger uansett å storme regjeringskontorer i alle delstater 20. januar, heter det.

– FBI har mottatt informasjon om en identifisert væpnet gruppe som har til hensikt å reise til Washington 16. januar. De har advart om at hvis Kongressen forsøker å avsette POTUS via det 25. grunnlovstillegget, så vil det oppstå stor oppstand, heter det i notatet, ifølge ABC News.

Representantenes hus ventes tirsdag å stemme over en resolusjon der visepresident Mike Pence og regjeringen blir oppfordret til å avsette Trump. Pence ventes ikke å følge oppfordringen, og Demokratene har satt i gang en parallell prosess med mål om å stille Trump for riksrett.

Nasjonalgarden på vakt

Før opptøyene i hovedstaden forrige uke sendte FBI minst ett notat om samme tema, da de 29. desember advarte om risikoen for at væpnede demonstranter gikk løs på lovgivende forsamlinger, ifølge APs kilde.

Nasjonalgarden er også på vakt over hele landet, opplyste Pentagon mandag.

– Vi følger med over hele landet for å sikre at vi overvåker, og at nasjonalgarden i alle delstatene koordinerer tett med lokale politistyrker for å gi enhver støtte som de blir anmodet om, sier general Daniel Hokanson, som leder forsvarsdepartementets nasjonalgardeavdeling.

Pentagon har godkjent at 15.000 soldater fra Nasjonalgarden utplasseres under innsettelsen i Washington.

Fra før har Nasjonalgarden 6.200 folk på bakken i hovedstaden, og totalt 10.000 skal være på plass innen kommende helg.

Mobilisering på nett

Opptøyene og stormingen av Kongressen forrige uke skjedde etter at Trump-tilhengere på nett hadde oppmuntret til vold i Washington flere uker i forveien.

En Twitter-melding der Trump lovet at arrangementet 6. januar «ville bli vilt», utløste «en måned med rasende oppfordringer, strategilegging og støtte til vold mot folkevalgte», ifølge en analysegruppe som overvåker ekstremisme på nett. I en rapport i helgen advarte Site Intelligence Group også om at angrepet på Kongressen har økt selvtilliten til ekstremister som støtter den avtroppende presidenten.

– Uansett hvordan alt dette utspiller seg, så er det bare starten, skrev en bruker på et nettforum, ifølge rapporten.

