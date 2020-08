President Donald Trump vil forby TikTok

USAs president Donald Trump sier han vil forby den populære kinesiske appen TikTok i USA. Et forbud kan komme allerede lørdag.

Beskjeden om at presidenten har bestemt seg for å forby appen ble gitt til reportere om bord i presidentens fly Air Force One fredag kveld. Flere reportere om bord i flyet meldte om nyheten.

– Når det gjelder TikTok vil vi forby dem i USA, sa Trump.

Ifølge nyhetsbyrået AP kan forbudet mot appen komme allerede lørdag.

Trump vurderer om et forbud skal bli gitt i form av en presidentordre eller ved å bruke økonomiske kriselover.

ADVARER: Forbudet til president Donald Trump kan komme allerede lørdag, ifølge AP. Foto: Patrick Semansky (AP)

Videre skal Trump også ha sagt at han ikke stiller seg positiv til at et amerikansk selskap skal få kjøpe opp den amerikanske delen av TikTok. New York Times skrev fredag at den amerikanske IT-giganten Microsoft har startet diskusjoner om et mulig kjøp av den populære appen.

Kritikere av TikTok har gjentatte ganger uttrykt bekymring for at Kina kan bruke appen til å overvåke brukere. TikTok er eid av det kinesiske selskapet Byte Dance.

Videodelingsappen brukes til å lage og publisere videoer på mellom 15 og 60 sekunder. Videoene omhandler alt fra dansekoreografier, opplæringsvideoer for farging av hår og humor.

(©NTB)