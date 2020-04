Pressekonferanse: De siste koronatallene fra Sverige

Følg pressekonferansen med svenske helsemyndigheter direkte fra klokka 14.00.

Sverige rapporterer om 1333 døde etter koronasykdom så langt. Det er 130 flere enn onsdag.

759 av de døde er menn, 574 er kvinner.

Det er rapportert inn 12.500 sykdomstilfeller.

Ser positive tegn

- Utviklingen ser fortsatt ut omtrent som de har gjort de senere dagene. Vi hadde forventet en oppgang etter påskehelgen. Den ser vi ikke, sa statsepidemiolog Anders Tegnell på en pressekonferanse torsdag.

Stockholm fortsetter å være episenteret i den svenske epidemien.

- Nivået på døde per dag ser ut til å ha stabilisert seg og ligger nå på rundt 60 per dag, sa Tegnell videre og understreket at det er dette tallet - og ikke antall døde totalt - som er det viktigste tallet å følge med på.

- Over halvparten av de døde er beboere i eldreomsorgen, og det er svært alvorlig og noe vi må jobbe med, sa Tegnell videre.

Folkhälsomyndigheten sier at de nå innhenter informasjon og analyserer dataene fra kommunene og eldreomsorgen for å finne ut hvor innsatsen kan forsterkes.

Svenske helsemyndigheter sier nå at man kan spille kamper i barne- og ungdomsidretten, bare forutsetningene ligger til stede. Voksenidretten derimot må vente.

HALVPARTEN I ELDREOMSORGEN: Folkhälsomyndigheten presenterte torsdag denne grafen over dødstallene i Sverige så langt og hvor mange av de koronadøde som er beboere i eldreomsorgen. Tallene viser at de utgjør rundt halvparten av de døde. Foto: (Folkhälsomyndigheten)

- Ikke slå oss til ro

- Når vi nå begynner å få en god utvikling, kan vi ikke slå oss til ro med det, understreket Tegnell og gjentok rådene som gjelder om å være hjemme om man kjenner seg syk, også litt syk og at personer over 70 år eller eldre skal holde seg hjemme og unngå sosial kontakt. Videre er rådene å vaske hendene ofte med såpe og vann, avstå fra sosiale sammenkomster med en større antall deltakere (i Sverige er grensen satt ved 50 personer), holde avstand til andre både ute og inne og unngå unødvendige reiser.

