Pressekonferanse: De siste koronatallene fra Sverige

Sveriges folkehelsemyndigheter holder pressekonferanse om korona-situasjonen.

Følg sendingen direkte i videovinduet fra klokka 14.00!

- Det er en presset situasjon i Stockholm, men det blir i hvert fall ikke verre. Derimot ser vi at et stort antall nedganger i mange av de andre regionene. Men man har begynt å teste ganske mange ansatte i andre deler av landet. Det er også yngre mennesker som blir syke, sier statsepidemiolog Anders Tengnell, som indikerer at det handler om helsepersonell som er blitt smittet.

- Ingen grunn til å slutte

Stedfortredende krisberedskapsjef, i Sosialstyrelsen, Taha Alexandersson, informerer om at en tredjedel av regionene rapporterer at den medisinske bestanden ikke påvirkes.

- Det er alvorlig til kritisk innvirkning på verneutstyr i 40 prosent av regionene.

ADVARER: Taha Alexandersson, stedfortredende krisberedskapsjef, i Sosialstyrelsen under Folkhelsemyndighetens daglige presstreff om status for koronavirus smitten i Sverige. Foto: Jonas Ekströmer/tt (NTB scanpix)

Alexandersson viktiggjør at det er «absolutt ingen grunn til ikke å fortsette og følge anbefalingene», slik at helsevesenet skal klare å fortsette driften sin og sikre god omsorg.

- Så samfunnet må i stor grad følge myndighetenes anbefalinger, sier hun.

- 9 av 10 bekymret

Svante Werger, spesialråddgiver i det svenske byrået for sosial beskyttelse og beredskap (MSB), snakker nok en gang om studiene som er gjort i samarbeid med Kantar Sifo.

- 9 av 10 er bekymret for arbeidsledighet, opplyser han og legger til:

- Krisen påvirker samfunnet på forskjellige måter og i MSBs arbeid er dette veldig tydelig.

Werger viser videre til nettstedet krisinformation.se, med særskilte lenker for påvirkede arbeidsgivere og gründere.

Det er 172 nye dødsfall i Sverige det siste døgnet, noe som gir totalt 1.937 dødsfall.

16.004 har fått påvist koronasmitte i Sverige, og dette er 682 flere enn for ett døgn siden.

Døgnet før økte antallet koronadødsfall med 185 og antallet smittede med 545.

Sverige har nå 19,2 koronadødsfall per 100.000 innbyggere, mens Danmark har 6,4, Norge har 3,4 og Finland har 2,5.