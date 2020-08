Pressekonferanse klokka 14. - Ikke aktuelt med munnbind-påbud

Helseminister Bent Høie sier det ikke er aktuelt med et generelt munnbind-påbud, og Folkehelseinstituttet understreker at munnbind-råd ikke skal erstatte avstandsråd.

– Folkehelseinstituttet jobber med å gi anbefalinger rundt hvorvidt det er situasjoner i Norge der det kan være aktuelt å anbefale munnbind. Det vil si at det per nå ikke er planer om å gi et generelt påbud om munnbind når man er ute, for eksempel, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til NRK.

FHI: - Skal ikke erstatte avstandsråd

Overlege Bjørn Iversen i Folkehelseinstituttet sa tidligere denne uken dette til Nettavisen om hva slags munnbind-råd de kan komme med:

- Det er særlig aktuelt ved økende smittespredning og i situasjoner der det er vanskelig å holde avstand.

Han understreket at munnbind-råd ikke skal erstatte avstandsråd:

- Det kan derfor bli aktuelt å anbefale bruk av munnbind som et supplement til de grunnleggende smittevernrådene også for å forebygge økende smittespredning, opplyser Iversen, men understreker at munnbind-råd ikke skal erstatte råd for eksempel om å holde avstand.

Her er de danske munnbind-rådene

I Danmark, som også opplever økende smittetall, anbefaler myndighetene nå munnbind i en rekke situasjoner (Se faktaramme).

Her anbefales blant annet munnbind hvis du er pårørende og ikke kan holde avstand til en person som er i risikogruppen eller hvis du skal reise med offentlig transport, og det ikke er mulig å holde avstand.

Fakta I disse situasjonene anbefaler danske myndigheter munnbind ↓ Hvis du er smittet eller har symptomer på covid-19 og skal bryte selvisolasjon for å ta deg til eller fra sykehuset.

Hvis du er på vei hjem for eksempelvis fra flyplassen etter en reise i et høyrisikoområde i utlandet og skal i selvisolasjon.

Hvis du er i nær kontakt med en som er smittet og skal bryte selvisolasjon for å ta deg til og fra testing.

Hvis du er pårørende og ikke kan holde avstand til en person som er i risikogruppen. Det kan for eksempel være ved behov for pleie og omsorg.

Hvis du skal reise med offentlig transport, og det ikke er mulig å holde avstand.

I yrker som frisører og lignende der hyppig og langvarig kontakt ansikt-til-ansikt ikke er til å unngå.

Ved store folkeansamlinger, for eksempel opptog, hvor hyppig eller langvarig kontakt ansikt til ansikt ikke kan unngås eller ikke kan forebygges med andre tiltak.

