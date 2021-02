FHI mener vi nå begynner å se effekten av koronavaksieringen blant eldre.

Følg sendingen direkte fra klokka 14.00:

Færre innleggelser på sykehus og færre dødsfall gjør at Folkehelseinstituttet (FHI) mener at vi begynner å se effekten av koronavaksinering blant eldre, melder NTB.

300.000 doser med koronavaksine er gitt så langt i Norge (per 15. februar). 70.339 nordmenn er fullvaksinert, ifølge FHI.

Les også: Hva sier egentlig FHIs beregninger av vaksinestrategi?

Flest i Viken

Statistikken viser at flest er vaksinert i Viken, etterfulgt av Oslo og Vestland fylker. Vestfold og Telemark fylke, Trøndelag fylke og Innlandet fylke ligger like bak.

Av de vaksinerte over 85 år, er henholdsvis 80 prosent av menn og 78 prosent av kvinner vaksinerte med én dose av koronavaksinen.

I gruppen 74–85 år er 25 prosent av kvinnene vaksinert, mens 23 prosent av mennene har fått vaksine.

- Antall innleggelser går ned

- Det vi ser, er at antall innleggelser går ned, og det er jo de eldste som blir syke og havner på sykehus. Det er også der de fleste dødsfallene er, og vi ser færre utbrudd på institusjoner for eldre. Det tror jeg vi kan ta som et klart signal på at vi begynner å se effekten av vaksinen, sier fagdirektør Frode Forland i FHI til VG.

Sykehjemsbeboere og utvalgte grupper med helsepersonell har stått først i vaksinekøen. Norge startet vaksineringen 27. desember.

Regjeringen og helsemyndighetene inviterer til ny pressekonferanse om koronasituasjonen og vaksineprogrammet tirsdag 16. februar klokka 14.00.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) deltar sammen med representanter fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Reklame Dette betyr scoren din når du kredittvurderes