Pressekonferanse med politiet i Kristiansand

En mann i 20-årene er pågrepet og siktet etter drapet i Evje sentrum fredag kveld.

Fredag kveld ble en person funnet drept i Evje. En mann i 20-årene er pågrepet for drapet.

Det var den siktede mannen selv som meldte fra om drapet, opplyser politiet på en pressekonferanse.

Mannen er i 20-årene og opprinnelig fra Afghanistan, men har midlertidig oppholdstillatelse i Norge. Han har bodd i landet siden 2015. Han var ekskjæreste med den avdøde, opplyser politiet på lørdagens pressekonferanse. De to hadde en jente på to og et halvt år sammen.

Den 22 år gamle kvinnen bodde på Evje sammen med barnet, mens siktede bodde et annet sted i landet. Barnet er ivaretatt av familie og barnevernet følger opp både barn og familie. Drapet ble begått i avdødes leilighet.

Siktede er ustraffet, men kjent for politiet fra før av.