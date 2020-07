Pressekonferanse om korona og reiseråd onsdag 15. juli

Følg pressekonferansen direkte fra klokka 14.00.

OSLO (Nettavisen, NTB): Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF), assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og overlege Siri Feruglio i Folkehelseinstituttet presenterer status for koronasituasjonen i Norge på en pressekonferanse klokka 14.00.

Bollestad er vakthavende statsråd og deltar som regjeringens representant.

Du kan følge pressekonferansen direkte i videovinduet.

Fra og med i dag, onsdag 15. juli, er flere land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området unntatt fra Utenriksdepartementets reiseråd som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

Det gjelder blant annet Spania, Hellas, Storbritannia, Tyskland og deler av Sverige.

Folkehelseinstituttet understreker at det nødvendigvis ikke er trygt å reise til disse landene, selv om de nå befinner seg på lista over karantenefrie land.

- Nordmenn på ferie i utlandet må alltid følge med på reiserådene i det landet de er i og hva som gjelder når de kommer tilbake til Norge. Vi følger fortløpende med på situasjonen, og land kan endre seg fra grønt til rødt mens man er på ferie, slik at man må ta høyde for at man kan bli nødt til å være i karantene i 10 dager etter at man kommer hjem fra ferie, uttalte overlege Siri Feruglio ved Folkehelseinstituttet til Nettavisen før pressekonferansen.

