Pressekonferanse om korona-tiltak fra Statsministerens kontor

Statsministeren informerer om videre tiltak for å håndtere koronasituasjonen.

Onsdag sa helseminister Bent Høie at koronasmitten er under kontroll i Norge, men påpekte at vi må holde på overtaket. Statsminister Erna Solberg informerer tirsdag ettermiddag om videre tiltak.

Se pressekonferansen direkte øverst i saken!

- Regjeringen har besluttet hvilke tiltak vi skal ha i kampen mot viruset videre, sier statsministeren tirsdag. Det gjør vi i bakgrunn fra nye analyser fra Folkehelseinstituttet, og råd fra Helsedirektoratet, sier Solberg tirsdag, og påpeker at det er grunn til forsiktig optimisme.

Videre forteller hun om endringer som nå gjøres i tiltakene.

- Vi har besluttet å gjøre syv endringer, forteller Solberg.

- Alle har en forutsetning - at vi skal ha gode regler for smittevern på plass.

Landets barnehager åpnes 20 april. 27 april vil elever fra 1-4 trinn tilbake på skole og SFO.

- Da gir vi barnehager og skoler god tid til å planlegge åpning. Foreldre og ansatte får trygghet for at vi har nødvendige smittevern på plass, sier Solberg og legger til at ambisjonen er at alle elever skal komme tilbake på skolen før sommeren.

27. april åpnes det for at studenter som er avhengig av utstyr på lærerstedet og i slutten av studieløp kan komme tilbake.

20. april vil én til én-tjenester i helsevesenet, som hos psykologer og optikere, i større grad kunne finne sted. Frisører og hudpleie vil kunne åpne fra 27. april.

I tillegg til statsministeren vil kunnskapsminister Guri Melby (V) og helseminister Bent Høie (H) delta på pressekonferansen, der regjeringen skal informere om den videre håndteringen av koronapandemien.

Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet, og Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet, vil også være til stede.

Tiltakene under ble satt inn 12. mars, og forlenget 24. mars. Disse tiltakene står foreløpig til 13. april, men det er ventet at noen av dem vil endres tirsdag.

Folk må holde fysisk avstand til hverandre, ha god håndhygiene og hoste i papir eller albuekroken.

Ute i det offentlige rom bør folk ha minst en meters avstand til andre mennesker. Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe – med unntak av dem som er i familie eller i samme husstand. Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre, men det gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand.

Alle landets barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter og andre utdanningsinstitusjoner holder stengt.

Barnehagebarn og barn på småskoletrinnet med foreldre som har samfunnskritiske funksjoner, fortsetter å få et tilbud i sin barnehage og skole.

Reglene om karantene og isolasjon etter kontakt med smittede videreføres. Dersom du har vært i nær kontakt med noen som har fått påvist koronavirus, skal du være i karantene i 14 dager. Dersom du har vært på utenlandsreise skal du være i karantene i 14 dager fra den dagen du kom hjem. Dersom du har fått påvist eller testes for koronavirus, må du isoleres. Det betyr at du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Dersom testen er negativ, skal du fullføre karanteneperioden.

Reglene for karantene ved innreise til Norge fra utlandet videreføres med de unntak og presiseringer som gjelder i dag.

Reglene om bortvisning av utenlandske statsborgere som ikke bor eller jobber i Norge, ved grensen, videreføres, med de unntak og presiseringer som gjelder i dag.

Kontrollen ved interne grenser i Schengenområdet forlenges.

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling, forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser, foreløpig ut april 2020.

Kulturarrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt.

Alle virksomheter i serveringsbransjen holdes stengt, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst én meters avstand.

Servering av mat skal ikke skje som buffé. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.

Treningssentre, svømmehaller, badeland og lignende holder stengt.

Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, piercing og lignende holder stengt.

Forbudet mot opphold på hytter og fritidseiendommer opprettholdes.

Alle landets trafikkstasjoner holder stengt.

Kollektivtransport opprettholdes.

Kilde: Regjeringen.no